Duro dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Michelle Dayana en Antioquia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó los resultados sobre la causa del fallecimiento de Michelle Dayana Henao, una menor de seis años que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Buriticá, Antioquia, y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 31 de agosto.

El informe oficial fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso, que es investigado como un homicidio. Los resultados fueron revelados por El Tiempo.

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¿Qué menciona el informe de Medicina Legal sobre la muerte de Michelle Dayana?

Según la evaluación técnica de los peritos forenses, la causa directa del fallecimiento de la menor fue un traumatismo provocado por un golpe con un objeto contundente.

El dictamen estableció la naturaleza de la lesión que causó la muerte. Además, el reporte de los peritos descartó en primera medida indicios de acceso carnal.

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Mientras avanzan las investigaciones para establecer quién sería el responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte, las autoridades continúan recopilando elementos que permitan determinar qué sucedió con la niña de seis años.

Cronología de la muerte de Michelle Dayana

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Todo comenzó el pasado 24 de agosto, cuando la menor desapareció de su vivienda durante la tarde. Según había explicado su madre, este tipo de situaciones ya se había presentado anteriormente, aunque la niña siempre regresaba a casa horas después.

Ese día, Michel fue vista por última vez luego de saltar un muro de su residencia, ubicada en el sector Cristo Rey, en el municipio de Buriticá. Posteriormente, se conoció un video en el que la menor aparece en el huerto de una vivienda vecina, antes de que se perdiera su rastro.

La madre de la menor también explicó que Michelle tenía autismo y epilepsia, condiciones que, según su relato, afectaban su capacidad para comunicarse verbalmente y podían ocasionar episodios de desorientación.

Michelle Dayana Henao Chavarría fue buscada durante siete días en Buriticá, Antioquia, antes de ser encontrada en el sector de La Aguacatala. /Foto: redes sociales /IA

Tras recibir la denuncia por su desaparición, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó perros entrenados y drones en zonas cercanas a la vivienda.

El 31 de agosto, una semana después de la desaparición, un campesino identificado como Diego Alexander Castro encontró el cuerpo de la menor en la vereda La Aguacatala.

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El hallazgo se produjo luego de que el trabajador notara la presencia de gallinazos en una zona agreste y de difícil acceso, ubicada a unos tres kilómetros del lugar donde Michelle había sido vista por última vez.

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Las autoridades confirmaron posteriormente que el cuerpo correspondía a la menor, entre otros elementos, por la coincidencia de la blusa que llevaba con la prenda que aparecía en los carteles utilizados para reportar su desaparición.

¿Qué dijo la mamá de Michelle Dayana?

Semanas después, en medio de los señalamientos relacionados con la desaparición de la menor, su madre, Yurani Chavarría, habló públicamente para entregar su versión sobre lo ocurrido.

“Yo estaba con ella acá afuera y estábamos haciendo el desayuno. Me paso para la cocina para traerle el lavapanelita. Cuando yo salgo, ya ella no está”, relató la mujer.

Asimismo, explicó que tenía otras dos hijas de dos años, y que a todas las cuida por igual y manifestó su dolor por las declaraciones en las que se cuestionaba el cuidado que había tenido con Michelle.

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En medio de este panorama, las autoridades mantienen una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar al responsable de la muerte de la niña de seis años.