Así fue hallado el cuerpo de Dayana Chavarría, la niña de 6 años desaparecida en Antioquia

Michelle Dayana Chavarría, de seis años, fue encontrada sin vida este lunes 31 de agosto en una zona rural de Buriticá, Antioquia, luego de permanecer desaparecida durante una semana.

El hallazgo fue confirmado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien entregó un mensaje a través de su cuenta en X.

“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá.



A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, expresó el mandatario.

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El gobernador también pidió a las autoridades avanzar con las investigaciones para establecer qué ocurrió durante los días en los que la menor permaneció desaparecida.

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“Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables. Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”, agregó Rendón.

El hallazgo pone fin a varios días de búsqueda en el municipio de Buriticá, donde familiares, organismos de socorro y equipos especializados habían desplegado un amplio operativo para intentar encontrar a la niña.

Así comenzó la búsqueda de Michelle Dayana

La desaparición de Michelle Dayana fue reportada el 24 de agosto, en el sector de Cristo Rey, en Buriticá.

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De acuerdo con el relato entregado por su madre, Juvany Chavarría, al diario El Colombiano, la menor se encontraba caminando en el patio externo de la vivienda mientras ella se dirigió a la cocina para preparar aguapanela para el desayuno.

Cuando regresó, cerca de las 9:55 de la mañana, Michelle ya no estaba.

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La familia comenzó inmediatamente a buscarla por los alrededores. Sus allegados encontraron las chanclas de la niña junto a un muro que ella acostumbraba trepar para dirigirse hacia la vivienda de una tía.

Sin embargo, esta vez habría tomado otra dirección.

Durante aproximadamente una hora, los familiares siguieron las huellas que la menor habría dejado al caminar descalza por la zona, tratando de establecer hacia dónde se había dirigido.

Una cámara de seguridad ubicada en un negocio de flores cercano también registró a Michelle alrededor de las 10:05 de la mañana.

Según el relato conocido durante la búsqueda, la niña ingresó al inmueble y, al no obtener respuesta de la propietaria, quien se encontraba durmiendo, salió nuevamente hacia una zona de vegetación.

Ese registro se convirtió en uno de los elementos utilizados para intentar reconstruir los últimos momentos en los que la menor fue vista.

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Perros y drones participaron en el operativo

Con el paso de las horas, el operativo de búsqueda se amplió.

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Organismos de socorro, equipos especializados, perros entrenados y drones participaron en las labores para localizar a Michelle Dayana.

Al día siguiente de la desaparición también fueron incorporados perros adiestrados, a los que se les permitió olfatear prendas de la menor para intentar establecer un posible recorrido.

La madre contó que los animales se dirigieron “para arriba”, aunque en ese momento no encontraron a la niña.

La falta de resultados hizo crecer la preocupación entre sus familiares, quienes comenzaron a considerar diferentes posibilidades sobre lo que podía haber ocurrido.

Durante varios días, la búsqueda se concentró en diferentes sectores de la zona rural de Buriticá, mientras las autoridades recopilaban información que permitiera encontrar alguna pista sobre el paradero de la menor.