Pareja fue capturada en Suba por grave señalamiento contra hijita; enviaban fotos y videos

Una pareja de origen venezolano fue capturada en la localidad de Suba, Bogotá, dentro de una investigación adelantada por las autoridades por presuntos hechos cometidos contra su propia hija menor de edad.

El caso comenzó a ser investigado en abril de 2026 y tomó una dimensión internacional debido a que las autoridades encontraron una presunta conexión con Australia.

De manera simultánea al procedimiento realizado en Bogotá, un hombre fue detenido en ese país, señalado de adquirir el material que estaría relacionado con la investigación.



El operativo contó con la participación del CTI de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y autoridades australianas, que trabajaron de manera coordinada para avanzar en la identificación de las personas que estarían involucradas.

La investigación busca establecer con precisión cómo habría operado esta red y si existieron otras personas que tuvieron algún tipo de participación.

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Investigación comenzó en abril y llegó hasta Australia

Las pesquisas se iniciaron en abril de 2026 y permitieron a los investigadores seguir diferentes pistas relacionadas con el caso.

Según la información entregada por las autoridades, la pareja habría utilizado dispositivos electrónicos para registrar y comercializar material relacionado con los hechos que son materia de investigación.

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La posible conexión internacional llevó a que las autoridades colombianas trabajaran junto con organismos de Australia. Mientras en Bogotá se adelantó el procedimiento contra los padres de la menor, en territorio australiano fue detenido un hombre señalado de adquirir dicho material.

La coordinación entre ambos países permitió avanzar de manera simultánea en las actuaciones judiciales.

Durante las diligencias realizadas en Bogotá, los investigadores incautaron diferentes dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a análisis.

El contenido encontrado en estos equipos podría resultar clave para la investigación, pues las autoridades buscan establecer cómo se habría producido, almacenado y distribuido el material que motivó el procedimiento.

Además, el análisis forense de los dispositivos permitirá determinar si existen comunicaciones, archivos u otros elementos que puedan conducir a nuevas personas relacionadas con el caso.

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Las autoridades también buscan establecer si la investigación tiene un alcance mayor al inicialmente identificado.

Por esta razón, los equipos incautados serán examinados cuidadosamente como parte del proceso judicial.

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La menor quedó bajo protección de las autoridades

Después del procedimiento, la menor de edad quedó bajo protección de las autoridades, que deberán garantizar su seguridad y bienestar mientras avanza la investigación.

La situación de la niña se convirtió en uno de los puntos centrales del procedimiento, teniendo en cuenta que las personas capturadas son señaladas de estar relacionadas con los hechos que dieron origen a las pesquisas.

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles que puedan permitir identificar a la menor y proteger su integridad.

El caso también evidencia el alcance que pueden tener las investigaciones cuando existen elementos que apuntan a posibles conexiones entre diferentes países.

En este proceso participaron entidades colombianas y australianas, debido a que los investigadores identificaron una persona que presuntamente estaría relacionada con la adquisición del material desde Australia.