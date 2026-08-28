Reconocido compositor de la canción de 'Yo quiero' del ICBF perdió la vida; tenía 83 años

El músico y compositor uruguayo Rubén Rada falleció el miércoles 26 de agosto, a los 83 años, en Montevideo, Uruguay. Su muerte ocurrió después de que el artista permaneciera durante un mes luchando contra una neumonía y complicaciones médicas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

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La historia de ‘Yo quiero’, el icónico tema del ICBF

Rubén Rada es reconocido como el compositor de ‘Yo quiero’, la canción que acompañó durante los años 2000 el segmento televisivo ‘Los niños buscan su hogar’, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Aquella canción y sus primeras notas acompañaban las tardes de la televisión nacional mientras se mostraban imágenes de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo el cuidado y protección de la institución estatal.

La canción forma parte del álbum ‘Sueño de niños’, lanzado en 2001, proyecto en el que Rada abordó, a través de la música, la importancia de garantizar los derechos fundamentales de la niñez.

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En especial porque en dicha canción, el pedazo más reconocido es: “Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer...”.

Aunque la campaña comenzó inicialmente con la promoción del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, su mensaje se extendió por varios países de Latinoamérica hasta convertirse en un referente de la televisión nacional.

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¿Quién fue Rubén Rada?

Rubén Rada nació en 1943 en el Barrio Sur de Montevideo y dio sus primeros pasos en la música cuando apenas tenía diez años, como cantante de una comparsa. Su carrera artística se extendió por seis décadas sobre los escenarios, y se consolidó como una de las figuras más importantes de la música del Río de la Plata.

Sus canciones se caracterizaron por fusionar géneros como el candombe, la murga, el jazz y el rock latino, al punto que apoyó al crecimiento artístico en su país.

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Rubén Rada integró agrupaciones como El Kinto y Tótem antes de iniciar una reconocida carrera como solista bajo el apodo de ‘El Negro Rada’. A lo largo de su trayectoria publicó más de 40 álbumes y consiguió reconocimiento internacional con canciones como ‘Loco de amor’, grabada junto a Ketama en 1998, y ‘Muriendo de plena’, de 2000. En 2011 recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical como reconocimiento a su destacada trayectoria. Su último trabajo discográfico fue publicado en el año 2025.

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La muerte de Rubén Rada generó numerosas muestras de afecto y reconocimiento. El músico argentino Fito Páez expresó su pesar en redes sociales y escribió: “Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música... ¡Dios, cómo lo voy a extrañar!”. Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, decretó duelo oficial nacional y anunció que los restos del artista recibirían honores fúnebres en el Palacio Legislativo de Montevideo.