Fallece querida actriz venezolana: había sido diagnosticada con cáncer hace un mes

La televisión venezolana recibió una triste noticia en las últimas horas con la confirmación de la muerte de Andreina Yépez, reconocida actriz, comediante, modelo y bailarina que falleció a los 51 años.

La artista, recordada especialmente por su personaje de Melao Urbina en la telenovela ‘Cosita rica’, murió durante la noche del martes 25 de agosto.

La noticia tomó por sorpresa a seguidores y compañeros de la artista, especialmente porque, según informó el periodista Sergio Novelli, Yépez había recibido el diagnóstico de cáncer apenas un mes antes de su fallecimiento.

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Novelli fue uno de los encargados de confirmar la noticia a través de sus redes sociales.

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El periodista también recordó la relación profesional que tuvo con la actriz durante su paso por Venevisión, donde ambos coincidieron en el sketch “Sergio de Noche”, perteneciente al programa ¡Qué Locura!.

“Con profundo pesar informo sobre el fallecimiento de la actriz, comediante, modelo y bailarina venezolana Andreina Yépez”, escribió Novelli al comunicar la noticia.

Andreina Yépez murió un mes después de recibir el diagnóstico

Hasta el momento, la información conocida sobre las causas de su fallecimiento señala que Andreina Yépez enfrentó una rápida evolución de la enfermedad.

De acuerdo con lo revelado por Sergio Novelli, la actriz había sido diagnosticada con cáncer aproximadamente un mes antes de morir.

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La artista decidió mantener en privado su situación durante ese periodo, por lo que la noticia de su diagnóstico no había trascendido públicamente antes de su fallecimiento.

Yépez construyó una trayectoria relacionada con diferentes espacios de la televisión venezolana. Su carrera artística comenzó durante la década de los 90, etapa en la que también tuvo participación como bailarina.

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Uno de sus primeros reconocimientos llegó de la mano de “La Piernona”, canción interpretada por el cantante venezolano Miguel Moly. Con el paso del tiempo, la artista fue sumando apariciones en reconocidos programas de la televisión de su país.

Entre los espacios en los que participó se encuentran ‘Bienvenidos’, ‘El Show de Joselo’ y ‘Cheverísimo’, producciones que hicieron parte de la televisión venezolana durante distintas etapas de su carrera.

Andreina Yépez murió a los 51 años la actriz venezolana fue diagnosticada con cáncer hace un mes

Pero fue su trabajo en la ficción el que terminó dejando uno de sus personajes más recordados entre los televidentes.

El personaje que marcó su carrera en ‘Cosita rica’

Andreina Yépez interpretó a Melao Urbina en ‘Cosita rica’, una producción que consiguió gran reconocimiento entre el público venezolano.

El personaje permitió que la actriz conectara con los televidentes y se convirtiera en uno de los rostros recordados de aquella producción. Su participación en la telenovela quedó asociada a una etapa importante de su recorrido artístico.

Además de la actuación, Yépez desarrolló trabajos como comediante, modelo y bailarina, facetas que le permitieron permanecer vinculada a diferentes formatos del entretenimiento.

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Tras conocerse su fallecimiento, Sergio Novelli dedicó parte de su mensaje a recordar el vínculo profesional que compartió con ella y destacó el impacto de su partida en el ámbito artístico venezolano.

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“Su partida enluta al mundo artístico venezolano”, expresó el periodista, quien también envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la actriz.

La noticia generó reacciones entre personas relacionadas con el entretenimiento venezolano, quienes recordaron la trayectoria que Yépez desarrolló durante varias décadas frente a las cámaras.

La última publicación de Andreina Yépez

Otro detalle que llamó la atención tras confirmarse su fallecimiento fue la fecha de la última publicación realizada por la actriz.

Andreina Yépez había compartido contenido por última vez el 17 de julio de 2026, cuando se encontraba cubriendo información relacionada con la final del Mundial 2026.