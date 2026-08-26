Murió reconocido actor a los 80 años: fue Pennywise en ‘It’ y participó en ‘Mi pobre angelito’

El reconocido actor y comediante británico Tim Curry falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada por medios especializados en entretenimiento, que señalaron que el deceso ocurrió durante la noche del martes 25 de agosto de 2026 en su residencia de Los Ángeles, California.

De acuerdo con reportes de TMZ, la Policía y los servicios de emergencia acudieron a su domicilio a las 11:23 p. m. Aunque Curry padecía graves problemas de salud desde hacía una década, la causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada públicamente.

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En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral del que nunca logró recuperarse por completo y que lo dejó en silla de ruedas. A partir de entonces, el intérprete redujo sus apariciones en producciones que requerían actividad física frente a las cámaras y concentró buena parte de su trabajo en la actuación de voz.



Durante esta etapa, prestó su voz a series animadas como Un show más, Ben 10, Phineas y Ferb, Transformers: Rescue Bots y Star Wars: The Clone Wars, además de participar en numerosos videojuegos.

En 2025, publicó su autobiografía, titulada Vagabond, en la que repasó sus cinco décadas de trayectoria y habló sobre las secuelas que le dejó el accidente cerebrovascular.

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rest in peace, tim curry 🕊️ pic.twitter.com/iCZvcrUADB — solelynostalgia (@solelynostalgia) August 26, 2026

¿Cómo fue la carrera de Tim Curry?

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Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Curry comenzó su carrera a finales de los años sesenta en el West End de Londres, donde debutó en la obra teatral Hair en 1968.

Para conseguir ese primer empleo, mintió a los productores sobre su experiencia profesional y afiliación gremial. Sin embargo, logró convencerlos gracias a su talento, una vez que descubrieron la verdad.

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El reconocimiento internacional llegó con su interpretación del excéntrico doctor Frank-N-Furter en el musical teatral The Rocky Horror Show. El éxito de la obra impulsó su adaptación cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975, que con el tiempo se convirtió en una película de culto y en uno de los referentes del denominado “cine de medianoche”.

A lo largo de su trayectoria profesional, el actor se ganó el reconocimiento del público por su versatilidad para interpretar tanto a villanos memorables como a personajes extravagantes.

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Uno de sus papeles más recordados fue el del terrorífico payaso Pennywise en la miniserie de televisión It (1990), basada en la novela homónima de Stephen King.

Asimismo, interpretó al antagonista Rooster Hannigan en Annie (1982), protagonizó Legend (1985), dirigida por Ridley Scott, y dio vida al astuto conserje Hector en la comedia navideña Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992). Sus créditos también incluyen participaciones en películas como Clue y Scary Movie.

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Gracias a su amplia trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, Tim Curry recibió tres nominaciones a los premios Tony y ganó un premio Emmy en 1994 por su trabajo de voz como el Capitán Garfio en la serie animada Peter Pan and the Pirates.