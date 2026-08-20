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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El Agropecuario reaparece y lanza contundente comunicado tras el compromiso de Aida Victoria

El Agropecuario reaparece y lanza contundente comunicado tras el compromiso de Aida Victoria

La expareja de la influencer compartió un texto horas después de que la barranquillera anunciara su compromiso con Escro.

El Agropecuario montado a caballo con sombrero, junto a una foto de Aida Victoria Merlano mostrando su anillo de compromiso
El Agropecuario reapareció en redes sociales con un contundente comunicado luego de confirmarse el compromiso matrimonial de Aida Victoria Merlano.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El creador de contenido Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, emitió un comunicado oficial sobre la situación que atraviesa actualmente con su hijo, Emiliano.

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El pronunciamiento se conoció poco después del compromiso de su expareja, Aida Victoria Merlano, con su actual pareja, Escro. En el mensaje, Tejada expresó su preocupación por la permanencia del niño fuera de Colombia y explicó los motivos que, según su versión, lo llevaron a acudir ante las autoridades.

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¿Por qué Juan David Tejada lanzó un comunicado sobre su hijo?

Según explicó Juan David Tejada, autorizó la salida de Emiliano del país a solicitud de su madre. El permiso establecía que el niño debía regresar a Colombia el pasado 3 de agosto de 2026. Sin embargo, de acuerdo con su versión, esto no ocurrió.

El padre del menor manifestó que actualmente no cuenta con información clara sobre el lugar exacto donde se encuentra Emiliano ni sobre la fecha en la que regresará al país.

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A esta situación se suma la dificultad que, según Tejada, ha tenido para mantener una comunicación habitual con su hijo durante las últimas semanas. También señaló que no pudo comunicarse con Emiliano para felicitarlo por su primer año de vida.

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¿Qué más comentó Juan David Tejada sobre esta situación?

Ante estas circunstancias, Juan David Tejada consideró necesario que las autoridades competentes intervengan para verificar la situación del menor. En su pronunciamiento, el creador de contenido también hizo referencia a la situación judicial que enfrenta actualmente Aida Victoria Merlano.

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Ante este panorama, sostuvo que considera necesario que sean las instituciones del Estado las que revisen lo ocurrido y determinen las condiciones en las que el menor permanece fuera del país.

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Tejada declaró lo siguiente en su comunicado: “Considero necesario que sean las autoridades competentes quienes verifiquen las circunstancias de la permanencia de mi hijo fuera del país y determinen las actuaciones a que haya lugar”.

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Con el propósito de respaldar su solicitud, aseguró que pondrá a disposición de las entidades correspondientes los documentos relacionados con el permiso de salida, las comunicaciones que ha sostenido y otros elementos que, según indicó, podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Adicionalmente, la controversia se ha visto acompañada por una situación relacionada con su seguridad personal. Juan David Tejada afirmó públicamente haber recibido amenazas de diferentes personas durante los últimos días.

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Ante estas intimidaciones, el creador de contenido indicó que entregará la información disponible y los elementos probatorios a la Fiscalía General de la Nación. Horas después Aida Victoria publicó una historia de Instagram en la que aparece junto a su bebé en un restaurante.

“Mi hijo está feliz y tranquilo, de vacaciones con David, sus dos niñeras, su tía Celes y su mamá, que es su ÚNICA proveedora y su soporte emocional”, escribió.

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