El último video de Michelle Dayana con vida: estaba descalza y parecía perdida

El último video de Michelle Dayana Chavarría con vida se convirtió en una de las piezas que ayudaron a reconstruir los últimos momentos conocidos de la niña de seis años, quien desapareció el pasado 24 de agosto en Buriticá, Antioquia.

La menor fue captada por una cámara de seguridad aproximadamente a las 10:05 de la mañana, poco después de que su familia se percatara de que había desaparecido de su vivienda.

En las imágenes, según la información conocida durante la búsqueda, Michelle Dayana aparece descalza y caminando por una zona cercana a un negocio de flores. El registro se convirtió en una de las últimas pistas para intentar establecer hacia dónde se dirigió la niña antes de perderse su rastro.



La desaparición ocurrió en el sector de Cristo Rey, donde familiares y organismos de socorro emprendieron una búsqueda durante varios días.



¿Qué muestra el último video de Michelle Dayana?

El registro de seguridad permitió ubicar a Michelle en un punto cercano a su vivienda después de que su familia comenzara a buscarla.

La niña habría llegado hasta un inmueble relacionado con un negocio de flores. De acuerdo con el relato conocido durante la búsqueda, Michelle ingresó al lugar, pero no encontró respuesta de la propietaria, quien se encontraba dormida.

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Después de salir del inmueble, la menor continuó caminando hacia una zona de vegetación.

Ese momento quedó registrado por una cámara y posteriormente fue tenido en cuenta por los equipos que participaban en la búsqueda.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Michelle estaba descalza. Su familia ya había encontrado sus chanclas junto a un muro de la vivienda, antes de que se conociera el registro de la cámara.

La secuencia permitió establecer que la niña había salido del entorno de su casa y había avanzado hacia otro sector.

Según el relato de su madre, Juvany Chavarría, entregado al diario El Colombiano, Michelle se encontraba en el patio externo de la vivienda mientras ella fue a la cocina a preparar aguapanela para el desayuno.

Cuando regresó, aproximadamente a las 9:55 de la mañana, la niña ya no estaba.

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La familia comenzó a buscarla inmediatamente.

Uno de los primeros elementos encontrados fueron las chanclas de Michelle, ubicadas junto a un muro que, de acuerdo con sus familiares, la menor acostumbraba trepar para dirigirse hacia la vivienda de una tía.

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Sin embargo, esta vez habría tomado una dirección diferente. Sus familiares siguieron durante cerca de una hora unas huellas de pies descalzos, intentando determinar por dónde había pasado.

Posteriormente apareció el registro de la cámara de seguridad, que permitió establecer que Michelle había sido vista alrededor de las 10:05 de la mañana.

🚨Michelle Dayana Chavarría, una niña de seis años de edad está desaparecida desde el pasado lunes, en zona rural de Buriticá, Antioquia. Autoridades permanecen en la búsqueda.👇 pic.twitter.com/K9u4SYjFJk — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 26, 2026

La búsqueda se extendió durante varios días

El video se convirtió en una de las pistas conocidas mientras organismos de socorro, equipos especializados, perros de búsqueda y drones recorrían diferentes sectores de Buriticá para intentar encontrar a la menor.

Al día siguiente de la desaparición fueron incorporados perros adiestrados.

Según contó la madre, los animales olieron prendas de Michelle y posteriormente se dirigieron “para arriba”, aunque en ese momento no lograron localizarla.

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Con el paso de los días, la preocupación de la familia aumentó y las autoridades ampliaron las labores para tratar de establecer qué había ocurrido.

La abuela de Michelle también denunció que la familia comenzó a recibir llamadas en las que les exigían 300.000 pesos a cambio de entregar a la niña.

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La familia realizó el envío del dinero, pero Michelle no fue entregada. Según el relato de la abuela, posteriormente continuaron recibiendo llamadas de ese tipo.