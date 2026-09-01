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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Hipótesis en la muerte de Michelle Dayana: un tercero y varios kilómetros de distancia

Hipótesis en la muerte de Michelle Dayana: un tercero y varios kilómetros de distancia

Michelle Dayana fue encontrada muy lejos de su hogar, en un terreno de difícil acceso. Esta es la principal hipótesis sobre cómo llegó allí.

Así avanza la investigación por la muerte de Michelle Dayana: la hipótesis de un tercero
Michelle Dayana Henao Chavarría fue encontrada en La Aguacatala, a unos tres kilómetros de su vivienda, tras siete días de búsqueda.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La investigación por la muerte de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña de 6 años que desapareció en Buriticá, Antioquia, mantiene una de sus principales preguntas en el lugar donde finalmente fue encontrada: ¿cómo llegó hasta allí?

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Michelle Dayana fue ubicada después de siete días de intensa búsqueda en una zona rural conocida como La Aguacatala, un sector de difícil acceso y con un terreno agreste.

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El punto del hallazgo se encontraba aproximadamente a tres kilómetros de su vivienda, una distancia que ahora hace parte de las principales circunstancias que están siendo analizadas por las autoridades.

Los tres kilómetros que separaban la vivienda de Michelle Dayana del lugar donde fue encontrada pueden parecer una distancia corta, pero para recorrerlos a pie el trayecto podría tomar alrededor de 35 a 45 minutos en condiciones normales y mucho más si se trata de un terreno rural, agreste y con dificultades de acceso.

Además, según su familia, Michelle Dayana, quien era autista, acostumbraba caminar únicamente por lugares conocidos, como zonas cercanas a su vivienda y sectores frecuentados por vecinos.

Por eso, la distancia y las características del terreno son elementos relevantes dentro de la hipótesis de que un tercero pudo haberla trasladado hasta ese punto.

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El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán señaló que, teniendo en cuenta estos factores, una de las principales hipótesis apunta a que Michelle Dayana pudo haber sido trasladada hasta ese lugar por un tercero.

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Esta posibilidad todavía no está confirmada y hace parte de las líneas que deberán ser esclarecidas durante la investigación.

Sin embargo, la distancia y las condiciones del terreno son elementos que las autoridades deberán establecer con precisión para determinar qué pudo haber ocurrido durante los días en los que la niña permaneció desaparecida.

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¿Dónde encontraron a Michelle Dayana?

La Aguacatala, el sitio donde fue encontrada, corresponde a una zona rural y agreste de Buriticá. Las condiciones del lugar hicieron más complejas las labores de búsqueda y obligaron a los organismos de socorro y a la comunidad a recorrer terrenos de difícil acceso.

Durante los siete días de búsqueda se realizaron diferentes recorridos para intentar encontrar alguna señal que permitiera establecer dónde estaba la menor.

Finalmente, el hallazgo se produjo cuando un hombre que se encontraba revisando el ganado en una finca observó una concentración inusual de gallinazos en un punto específico del terreno.

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La presencia de las aves llamó su atención y decidió acercarse para verificar qué estaba ocurriendo. Al llegar al lugar encontró el cuerpo y de inmediato informó a las autoridades.

Así fue el hallazgo de Michelle Dayana tras siete días de búsqueda
Michelle Dayana Henao Chavarría fue encontrada en el sector de La Aguacatala, en Buriticá, Antioquia, después de siete días de búsqueda.
/Foto: redes sociales/ IA

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La señal de los gallinazos terminó siendo determinante para ubicar a Michelle Dayana después de varios días de búsqueda. Una vez ubicado el cuerpo, los organismos que participaron en el procedimiento tuvieron que realizar la identificación correspondiente.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que se trataba de Michelle Dayana, entre otros elementos, porque llevaba puesta la misma camiseta roja con la que había desaparecido ocho días antes.

El CTI realizó el levantamiento y posteriormente el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en Medellín.

Allí deberán realizarse los estudios científicos necesarios para establecer las circunstancias de la muerte y determinar con exactitud qué ocurrió.

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