Aparecen oscuros detalles de la muerte de Gustavo Aponte; practicaron en un campo de tiro

La Fiscalía General de la Nación intensificó la investigación contra la banda Los Gladiadores, señalada de ser responsable de la muerte del empresario Gustavo Aponte, ocurrida el pasado 11 de febrero. El caso tomó un nuevo rumbo luego de conocerse que algunos de los integrantes de la organización podrían ser atacados por los mismos autores intelectuales del crimen.

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El Tiempo, medio que tuvo acceso a reportes de la Fiscalía, dio a conocer que los presuntos responsables de la muerte del empresario asistieron a un campo de tiro seis días antes del ataque. Esto habría ocurrido debido a las dificultades que enfrentaron para atentar contra su verdadero objetivo.



Los investigadores consideran que el empresario al que realmente pretendían atacar contaba con un fuerte esquema de seguridad, conformado por aproximadamente tres escoltas. De acuerdo con las pesquisas, esta protección habría frustrado al menos dos intentos de ataque previos, uno en Medellín y otro en Bogotá.

Por esta razón, los integrantes de la organización habrían conseguido armas de mayor poder, entre ellas pistolas automáticas y ametralladoras. Para familiarizarse con su manejo, acudieron a un campo de tiro días antes del ataque.

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¿Cómo murió Gustavo Aponte?

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El pasado 11 de febrero, el empresario Gustavo Aponte perdió la vida en Bogotá cuando salía de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima. En ese momento, un joven habría atacado al empresario y a su escolta a quemarropa.

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Las investigaciones oficiales señalaron que el hecho habría sido producto de una confusión de identidad por parte de la banda Los Gladiadores, pues Aponte no sería el verdadero objetivo del ataque.

La Fiscalía cuenta con pruebas clave, entre ellas fotografías, audios de aplicaciones de mensajería y ubicaciones de teléfonos celulares, elementos que permitirían rastrear los puntos de reunión de los integrantes de la red en Bogotá.

Las autoridades también avanzan en las capturas de los presuntos involucrados, en medio de la preocupación de que quienes habrían ordenado el crimen puedan atentar contra los demás integrantes de la organización para evitar que entreguen información a la justicia.

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Mientras tanto, el Juzgado 53 de Control de Garantías de Bogotá ordenó enviar a prisión a Leonel Enrique Llanos Paternina, primer detenido por la muerte del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.

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