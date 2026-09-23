Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MULTAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
NUEVO CAPITÁN DE LA SELECCIÓN
¡ESTUDIA GRATIS!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Por qué la nueva directora del ICBF desató un terremoto político en Colombia?

¿Por qué la nueva directora del ICBF desató un terremoto político en Colombia?

Descubre quién es María Carolina Restrepo, la actual directora del ICBF, y los motivos detrás de la fuerte polémica sobre el lenguaje institucional.

María Carolina Restrepo Cañavera, directora del ICBF, durante una intervención oficial en el Congreso de Colombia.
María Carolina Restrepo: ¿Por qué genera polémica la directora del ICBF?
/Foto: Canal del Congreso
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encuentra en el centro de la agenda pública. El nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora general de la entidad ha desatado intensos debates en el Congreso de la República y en diversos sectores sociales.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito corporativo, jurídico y financiero, la alta funcionaria asumió el cargo bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella con la promesa de transformar los controles de contratación. Sin embargo, sus decisiones recientes en materia de lenguaje e identidad institucional han opacado sus planes presupuestales.

Últimas noticias

Dos temblores fueron reportados este miércoles en Chaparral, Tolima, uno de ellos de magnitud 4.5.
Nación

Dos temblores azotan con fuerza a Colombia este miércoles: uno fue de magnitud 4.5

Gastos del transporte oficial en Colombia: Cuánto costó la posesión y qué denunció Mauricio Toro
Nación

“Van por la leche en helicóptero”: Polémica denuncia sobre uso del transporte oficial

Puedes leer: ¿Salud sin costo en Colombia? Gobierno elimina pago de la cuota moderadora en tu EPS

Te puede interesar

Estudiantes colombianos celebrando en un campus público la postulación a la Política de Gratuidad 'Puedo Estudiar'.
Información de servicio

Así puedes estudiar GRATIS en la universidad con tus resultados ICFES 2026

Imagen del operativo policial y de alias Cholo tras el operativo con disfraces que dejó ocho fallecidos
Judiciales

Así fue el operativo contra alias Cholo; disfraces y ocho fallecidos

La principal polémica en torno a María Carolina Restrepo radica en la exclusión de la palabra "niñas" de los lineamientos de comunicación oficiales.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La directora del ICBF ordenó unificar el lenguaje institucional utilizando únicamente el término "niñez" para referirse a la totalidad de los menores de edad.

Publicidad

Esta medida provocó la reacción inmediata de expertos en derecho de familia y coautores del Código de la Infancia y la Adolescencia, quienes advierten que omitir la palabra "niña" invisibiliza las problemáticas y violencias de género específicas que sufren las menores en el país. Ante las críticas, Restrepo ha defendido la legalidad de su directriz y asegura que las garantías constitucionales de las menores siguen intactas.

Polémica por la definición de familia desata choque en el Senado

Publicidad

A este escenario se suma un fuerte choque ideológico ocurrido en la Comisión Séptima del Senado durante un debate de control político.

La directora del ICBF generó tensiones al afirmar textualmente que "la familia es una, no son las familias", lo que encendió las alertas de legisladores de partidos alternativos.

Congresistas de la Alianza Verde calificaron su postura como "provocadora y peligrosa", acusándola de intentar imponer un concepto dogmático y tradicional que excluye los diversos tipos de hogares protegidos por el Estado colombiano, tales como las familias monoparentales o las compuestas por parejas del mismo sexo.

En su defensa, la funcionaria argumentó que sus detractores actúan bajo prejuicios y aclaró que no se refiere a un modelo exclusivo, sino al núcleo familiar sin importar su composición exacta.

Puedes leer: ¿Un tigre con ojos de esmeralda? El diseño que tendría la moneda presidencial de Colombia

María Carolina Restrepo ha defendido con firmeza su gestión y las directrices adoptadas, asegurando que sus decisiones buscan eficiencia administrativa y el estricto cumplimiento de la ley.

Publicidad

Respecto a la unificación idiomática, la alta funcionaria aclaró que el término "niñez" incluye jurídicamente a todos los menores sin distinción, por lo que las garantías institucionales y la protección a las menores de edad en Colombia permanecen intactas.

Asimismo, la directora del ICBF ha enfatizado que su prioridad se centra en blindar los recursos públicos frente a la corrupción contractual y optimizar el presupuesto para que llegue directamente a las regiones más vulnerables, rechazando que sus reformas obedezcan a dogmas ideológicos particulares.

Relacionados

ICBF

Abelardo de la Espriella

Congreso de la República