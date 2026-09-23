¿Por qué la nueva directora del ICBF desató un terremoto político en Colombia?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encuentra en el centro de la agenda pública. El nombramiento de María Carolina Restrepo Cañavera como directora general de la entidad ha desatado intensos debates en el Congreso de la República y en diversos sectores sociales.

Con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito corporativo, jurídico y financiero, la alta funcionaria asumió el cargo bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella con la promesa de transformar los controles de contratación. Sin embargo, sus decisiones recientes en materia de lenguaje e identidad institucional han opacado sus planes presupuestales.

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La principal polémica en torno a María Carolina Restrepo radica en la exclusión de la palabra "niñas" de los lineamientos de comunicación oficiales.

La directora del ICBF ordenó unificar el lenguaje institucional utilizando únicamente el término "niñez" para referirse a la totalidad de los menores de edad.

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Esta medida provocó la reacción inmediata de expertos en derecho de familia y coautores del Código de la Infancia y la Adolescencia, quienes advierten que omitir la palabra "niña" invisibiliza las problemáticas y violencias de género específicas que sufren las menores en el país. Ante las críticas, Restrepo ha defendido la legalidad de su directriz y asegura que las garantías constitucionales de las menores siguen intactas.

Polémica por la definición de familia desata choque en el Senado

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A este escenario se suma un fuerte choque ideológico ocurrido en la Comisión Séptima del Senado durante un debate de control político.

La directora del ICBF generó tensiones al afirmar textualmente que "la familia es una, no son las familias", lo que encendió las alertas de legisladores de partidos alternativos.

Congresistas de la Alianza Verde calificaron su postura como "provocadora y peligrosa", acusándola de intentar imponer un concepto dogmático y tradicional que excluye los diversos tipos de hogares protegidos por el Estado colombiano, tales como las familias monoparentales o las compuestas por parejas del mismo sexo.

En su defensa, la funcionaria argumentó que sus detractores actúan bajo prejuicios y aclaró que no se refiere a un modelo exclusivo, sino al núcleo familiar sin importar su composición exacta.

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María Carolina Restrepo ha defendido con firmeza su gestión y las directrices adoptadas, asegurando que sus decisiones buscan eficiencia administrativa y el estricto cumplimiento de la ley.

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Respecto a la unificación idiomática, la alta funcionaria aclaró que el término "niñez" incluye jurídicamente a todos los menores sin distinción, por lo que las garantías institucionales y la protección a las menores de edad en Colombia permanecen intactas.

Asimismo, la directora del ICBF ha enfatizado que su prioridad se centra en blindar los recursos públicos frente a la corrupción contractual y optimizar el presupuesto para que llegue directamente a las regiones más vulnerables, rechazando que sus reformas obedezcan a dogmas ideológicos particulares.