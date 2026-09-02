La experiencia religiosa que cambió la decisión de María Consuelo sobre la eutanasia

Hace algunos años, María Consuelo Córdoba ya había tomado una decisión frente al enorme sufrimiento que ha enfrentado durante más de dos décadas, pero un encuentro inesperado con el papa Francisco en 2017 hizo que la aplazara.

En medio de la visita del pontífice a Colombia, la mujer logró estar frente a frente con él y, según su propio relato, sus palabras la llevaron a detener momentáneamente su intención de acceder a la eutanasia.

El encuentro ocurrió cuando Francisco visitó Colombia y María Consuelo tuvo la oportunidad de acercarse a él.



Para ella, aquel momento terminó siendo determinante, pues el pontífice le pidió que creyera en la vida y que no se aplicara la eutanasia.



Córdoba recordó ese instante durante una entrevista con Blu Radio y contó incluso cómo fue el contacto que tuvo con el papa.

“Lo abracé, y me puso un rosario, me dijo me prometes que no te vas a aplicar la inyección de la eutanasia”, dijo la mujer.

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La mujer recibió las palabras del papa Francisco en medio de una historia marcada por las secuelas que le dejó el ataque con ácido que, según su relato, sufrió en el año 2000.

Desde entonces, ha pasado por más de 80 cirugías y diferentes periodos de hospitalización.

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Las lesiones que sufrió afectaron principalmente su rostro y también su respiración, por lo que actualmente debe utilizar una máscara y llevar tubos que sobresalen de su nariz para poder respirar.

Según ha contado, pese a las numerosas intervenciones médicas a las que se ha sometido, su calidad de vida no ha mejorado y debe salir a las calles de Bogotá para recolectar dinero con el propósito de cubrir sus necesidades básicas.

La petición del pontífice quedó grabada en la memoria de María Consuelo. El rosario que recibió y las palabras que escuchó hicieron que, por un tiempo, decidiera esperar. Sin embargo, en 2026 la situación es diferente.

María Consuelo Córdoba recordó el ataque con ácido que, según su relato, sufrió hace más de 26 años y contó qué sabe actualmente sobre su exesposo. /Foto: redes sociales /IA

María Consuelo volvió a contemplar la eutanasia en 2026

Años después de aquel encuentro con el papa Francisco, María Consuelo volvió a hablar públicamente de la posibilidad de acceder a la eutanasia.

La razón está relacionada con las condiciones que enfrenta actualmente y con la falta de mejoría que, según su testimonio, ha experimentado después de tantos procedimientos médicos.

La mujer asegura que los médicos le han explicado que ya no hay mucho más por hacer frente a las secuelas que presenta. Ante ese panorama, volvió a plantear la posibilidad de acceder al procedimiento si su situación no cambia.

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Pero existe un elemento importante dentro de su caso: la autorización para la eutanasia ya estaría aprobada.

Capital Salud informó, después de las recientes declaraciones de María Consuelo, que ella cuenta desde hace cuatro años con autorización para el procedimiento. La EPS aclaró que no se encuentra esperando una nueva aprobación para poder acceder a él.

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Esto significa que el trámite de autorización, al menos según lo informado por la entidad, no sería actualmente el obstáculo para cumplir con su decisión.

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Una decisión que María Consuelo estaría postergando

De acuerdo con lo que ha contado públicamente, la complejidad de su situación y las condiciones en las que lleva su vida han marcado ese proceso.

Su historia también está atravesada por la ausencia de una red familiar cercana en Bogotá.

Según relató a Blu Radio, su única hija vive en Suiza, mientras que ella permanece en la capital colombiana sin otros familiares cercanos que puedan acompañarla allí.

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Además, contó que sabe que su exesposo, a quien acusa de haberle arrojado ácido en el año 2000, está libre, vive en la Costa y formó otra familia.

En medio de este panorama, María Consuelo ha hablado de la posibilidad de esperar ayuda y de encontrar condiciones que le permitan continuar. Pero también ha dejado claro que, si su situación no cambia, contempla nuevamente acceder a la eutanasia.