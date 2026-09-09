Instructor de fitness grabó video con mensaje antes de acabar con sus papás

Un video difundido en redes sociales marcó el inicio de los hechos ocurridos durante la noche del 25 de julio de 2026 en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Horas antes de ser detenido, Ángel Rodríguez Mora, de 30 años, fisicoculturista y entrenador personal en un gimnasio local, publicó una serie de grabaciones en las historias de su cuenta de Instagram.

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En el video, se observa a Ángel Rodríguez Mora mientras expresa mensajes de marcado fervor religioso. El hombre manifestó ser un “loco por creer en Cristo”, aseguró que Dios lo había elegido para cumplir una misión e invitó a los usuarios a acudir a su inmueble.



Asimismo, el 23 de julio había compartido en la misma red social la frase: “Nunca dejen de soñar como niños. Todo se cumple”.

¿Cómo fue el ataque Ángel Rodríguez Mora a sus papás?

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Poco después de las publicaciones en redes sociales, vecinos del fraccionamiento Fuentes del Camino Real 1 reportaron a los servicios de emergencia que habían escuchado gritos, discusiones y disparos de arma de fuego provenientes de un domicilio ubicado en el Circuito Maya.

Al ingresar a la vivienda, elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula y paramédicos localizaron sin vida a una pareja de adultos mayores, papás de Ángel Rodriguez quienes presentaban heridas de bala.

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Durante su arresto, el individuo pronunció frases incoherentes en las que afirmó haber actuado bajo un manto divino y aseguró que “Dios lo había escogido para restaurar la zona”

Versiones preliminares hacen referencia a un posible consumo de sustancias o a problemas de salud mental, las autoridades aclararon que estas líneas de investigación no han sido confirmadas oficialmente.

¿El fallecimiento de la tercera víctima y la búsqueda de las menores?

Semanas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento del adolescente lesionado durante el ataque. El joven, identificado como Ricardo, de 17 años y sobrino de Ángel Rodríguez, murió en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

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Por otro lado, se conoció que la solicitud de los familiares para reclamar los restos del joven permitió descubrir una nueva situación. Al acudir ante el Ministerio Público, los parientes del menor señalaron que asumían que la FGE mantenía bajo resguardo a sus tres hermanas menores, Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza, de 13, 10 y 8 años, respectivamente.

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No obstante, la dependencia informó que no tenía información sobre la custodia de las niñas y reveló que las tres permanecían desaparecidas desde el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan.

Ante este escenario, la Fiscalía estatal activó los protocolos de búsqueda correspondientes para establecer el paradero de las menores y esclarecer las circunstancias relacionadas con su desaparición.

