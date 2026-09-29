Investigan muerte de alto ejecutivo de The New York Times; sus suegros son sospechosos

Jonathan McKinsey, alto ejecutivo de The New York Times, fue encontrado sin vida el sábado 26 de septiembre en el estacionamiento de un complejo deportivo ubicado en Dublin, en el condado de Alameda, California, Estados Unidos.

Poco después del tiroteo, las autoridades locales detuvieron a los padres de la esposa de la víctima, dos adultos mayores de 77 años que permanecen bajo custodia policial y enfrentan varios cargos relacionados con el caso.

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¿Cómo fue la muerte de Jonathan McKinsey?

De acuerdo con las investigaciones preliminares y los reportes divulgados por medios locales como KGO-TV, el ataque armado ocurrió durante la tarde del sábado 26 de septiembre en el estacionamiento de un centro deportivo ubicado en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda.

Las autoridades acudieron al lugar después de recibir múltiples llamadas al sistema de emergencias que alertaban sobre varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los agentes encontraron a Jonathan McKinsey tendido en el pavimento y con graves heridas de bala en la cabeza y el tórax.

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Aunque los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar, confirmaron el fallecimiento del hombre en el sitio.

Un testigo identificado como Assad Razawi declaró ante medios locales que presenció el momento en que la víctima cayó al suelo con heridas visibles.

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Jonathan McKinsey llevaba trabajando en el The New York Times desde el año 2023 Foto: imagen tomada de redes sociales

Asimismo, testimonios de personas presentes, entre ellas la hija de Razawi, señalaron que los presuntos agresores abandonaron el lugar caminando y sin aparentar una huida apresurada, situación que facilitó la rápida intervención de las autoridades.

¿Quiénes fueron las personas capturadas por la muerte de Jonathan McKinsey?

La reacción de un agente que se encontraba en las inmediaciones y los reportes realizados por ciudadanos permitieron la detención de dos sospechosos, identificados como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años.

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Las autoridades confirmaron que los detenidos son los padres de la esposa de McKinsey.

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Ambos fueron trasladados a la cárcel de Santa Rita, donde permanecen bajo custodia. De acuerdo con los reportes sobre el caso, la Fiscalía les formuló varios cargos, entre ellos homicidio en primer grado, conspiración para cometer delitos graves, disparo intencional de un arma de fuego con negligencia grave y poner en peligro a un menor de edad.

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La investigación continúa para establecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Quién fue Jonathan McKinsey?

Jonathan McKinsey, de 40 años, tenía una trayectoria profesional relacionada con la tecnología y los medios de comunicación. Obtuvo su título profesional en el Instituto Tecnológico de Georgia y posteriormente cursó una maestría en informática en la Universidad de California, Berkeley.

Desde 2023 se desempeñaba como director de ingeniería y experiencias de videojuegos en The New York Times. Su fallecimiento generó reacciones en el sector de los medios de comunicación y entre personas cercanas al ejecutivo.

Horas después la BBC News dieron a conocer que McKinsey tendría problemas con su esposa, Candice Jang, quien le habría solicitado el divorcio y una orden de protección, esto debido a situaciones de violencia doméstica en octubre de 2025.