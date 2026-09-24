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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Aparecen videos del terremoto en Turquía: personas vivieron momentos de pánico

Aparecen videos del terremoto en Turquía: personas vivieron momentos de pánico

El movimiento telúrico se registró en la provincia de Sanliurfa, donde varias cámaras de seguridad captaron la reacción de las personas.

Capturas de videos que muestran el pánico vivido por las personas durante el terremoto en Turquía
Diferentes videos revelan los angustiosos momentos de pánico que vivieron varias personas durante el reciente terremoto en Turquía
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El jueves 24 de septiembre se registró un terremoto de magnitud 5,4 en la provincia de Şanlıurfa, al sureste de Turquía. Hasta el momento, no se reportan víctimas, personas heridas ni daños materiales de consideración.

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Las autoridades locales informaron que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 7,39 kilómetros y que su epicentro se ubicó a unos 20 kilómetros al norte de la capital provincial, en el sector de Karaköprü, Pınarbaşı. El sismo también fue sentido en varias provincias vecinas.

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Así registraron las cámaras de seguridad el terremoto en Turquía

El movimiento telúrico quedó registrado por varias cámaras de seguridad instaladas en oficinas y comercios, que captaron el instante en que comenzó la sacudida y la reacción de las personas que se encontraban en estos lugares.

En uno de los videos difundidos por medios turcos se observa cómo una oficina comienza a sentir el movimiento y una persona se levanta rápidamente de su lugar ante la intensidad del sismo.

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Otras cámaras registraron momentos de tensión entre los habitantes de la zona. En algunas imágenes se observa a varias personas en las calles después de evacuar sus viviendas o lugares de trabajo y ponerse a salvo.

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¿Qué han dicho las autoridades sobre el terremoto en Turquía?

El gobernador de Şanlıurfa confirmó que el sismo generó un fuerte susto entre la población, pero señaló que, durante las primeras evaluaciones, no se identificaron estructuras colapsadas ni personas heridas.

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Por su parte, el ministro de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, señaló que inicialmente no se habían reportado daños estructurales y que los equipos de emergencia continuaban inspeccionando la zona.

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El terremoto también fue sentido en varias provincias vecinas. La población de esta región aún recuerda los devastadores sismos del 6 de febrero de 2023, cuando dos terremotos, de magnitudes 7,7 y 7,6, afectaron amplias zonas del sureste de Turquía y dejaron decenas de miles de víctimas.

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¿Cómo fue el terremoto de 2023?

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El 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. Horas más tarde, un segundo sismo, de magnitud 7,5, agravó la tragedia.

El desastre ocurrió a poca profundidad y provocó el colapso de numerosas edificaciones en cuestión de segundos. La devastación dejó más de 55.000 muertos en Turquía, además de miles de heridos y millones de personas desplazadas. Las bajas temperaturas del invierno también dificultaron las labores de rescate.

El terremoto se convirtió en una de las mayores crisis humanitarias de la región y generó una amplia respuesta internacional para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la reconstrucción.

Por este antecedente, el movimiento telúrico registrado este 24 de septiembre generó preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente por el recuerdo de la tragedia ocurrida en 2023.

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