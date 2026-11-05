La compleja decisión que tomó Poncho Zuleta tras el accidente de Kbeto Zuleta: “Nos duele”

Poncho Zuleta sorprendió a sus seguidores y a la opinión pública al anunciar una pausa temporal en sus presentaciones musicales y compromisos públicos, luego del accidente que sufrió su hijo, Kbeto Zuleta, el pasado lunes 26 de octubre.

Días después de lo ocurrido, el cantante decidió compartir un comunicado en sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas y explicar que se alejará temporalmente de los escenarios después de varias décadas de trayectoria artística.

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¿Cuál fue el mensaje de Poncho Zuleta a sus seguidores?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante agradeció las muestras de cariño y solidaridad de sus seguidores. Asimismo, explicó que necesita tomarse un tiempo para acompañar a su hijo y estar junto a su familia durante este difícil momento.



“Mi familia y yo les agradecemos de corazón tantas muestras de cariño y solidaridad recibidas después del accidente del bus en el que viajaba mi hijo, Carlos Alberto Zuleta García, ‘Kbeto Zuleta’, desde Sincelejo hacia Valledupar, en la madrugada del 26 de octubre de 2026”, expresó el artista.

Ante la gravedad del accidente y la situación de salud de su hijo, Poncho Zuleta explicó que tomó la decisión de apartarse temporalmente de los escenarios, después de varias décadas de trayectoria ininterrumpida, afirmando que en esta ocasión prefiere velar por la salud de su hijo.

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“Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación. Por esta razón, he tomado la difícil decisión de hacer una pausa en mis presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias”, destacó.

Asimismo, el artista explicó que los compromisos que ya estaban programados serán reprogramados en coordinación con los empresarios y organizadores de cada evento.

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¿Cómo fue el accidente de Kbeto Zuleta?

El autobús de la agrupación vallenata transitaba por el corredor vial que conecta a El Difícil, en Magdalena, con Bosconia, en Cesar, después de que sus integrantes finalizaran una presentación en Sincelejo, Sucre.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra la baranda de un puente y cayó al cauce del río Ariguaní. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro.

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El artista vallenato Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta, acaparó la atención de los medios tras conocerse detalles de su proceso médico Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos. Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, quien había sido contratado pocos días antes del siniestro.