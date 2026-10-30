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La Kalle  / Noticias  / Nación  / "Manito, ayúdame": sobreviviente reveló impactantes detalles del accidente de Kbeto Zuleta

"Manito, ayúdame": sobreviviente reveló impactantes detalles del accidente de Kbeto Zuleta

Por medio de redes circula un video en el que uno de los integrantes de la agrupación vallenata relata los angustiosos momentos que vivió durante el accidente de tránsito.

Kbeto Zuleta en fotocomposición junto al bus de su agrupación tras conocerse el desgarrador testimonio de un sobreviviente del accidente
Uno de los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta relató los angustiosos momentos de auxilio que vivió tras el trágico accidente en la vía
Fotomontaje realizado por La Kalle; @kbetozuleta y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La tragedia que involucra a la agrupación de Kbeto Zuleta continúa generando conmoción entre los seguidores del vallenato. En la madrugada del lunes 26 de octubre, el bus en el que viajaban los artistas cayó al río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil con Bosconia, cuando regresaban de una presentación en Sincelejo.

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El accidente dejó cuatro personas fallecidas y varios integrantes heridos. Entre las víctimas estuvieron el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanny Lobo, quien recibió su último adiós en Agustín Codazzi, su tierra natal, mientras sus seres queridos lo despedían al ritmo de la canción 'Amor eterno'.

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En medio de las investigaciones para establecer las causas del siniestro vial, Elkin Damián Jiménez Quiróz, asistente de ingeniería de sonido de la agrupación vallenata que sobrevivió, compartió un video en el que reconstruyó los momentos que vivió durante el recorrido, la caída del vehículo y las angustiosas escenas que encontró después de salir del agua.

Damián Jiménez, sobreviviente de la agrupación de Kbeto Zuleta compartiendo detalles del accidente de tránsito en el que pidieron ayuda
Damián Jiménez, integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta, entregó su declaración tras sobrevivir al siniestro vial que dejó varias víctimas
Foto: radioguatapuri

¿Qué recordó el músico antes de que el bus cayera al río?

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En su testimonio, entregado a @judicialesvalledupar, el artista contó que antes de iniciar el recorrido les manifestó a varios compañeros que tenía hambre y les propuso hacer una parada para comer: "yo recuerdo que yo antes de salir yo le decía a muchos, Vamos a comer que tengo hambre".

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Puedes leer: Giro en investigación sobre accidente de Kbeto Zuleta; dos responsables

No obstante, el viaje continuó sin hacer esa parada y, mientras avanzaban por la carretera, buena parte de los integrantes descansaba después de cumplir con el compromiso musical. El sobreviviente explicó que estaba dormido cuando una situación inesperada lo despertó y lo hizo sentir que el vehículo perdía contacto con la vía.

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"Siento que quedo en el aire", relató al describir la sensación que experimentó durante la caída. En cuestión de instantes, el bus terminó dentro del río Ariguaní y los ocupantes quedaron expuestos a una situación de la que varios no lograron salir con vida.

¿Cómo logró salir del bus y ayudar a sus compañeros?

Al recuperar la conciencia en medio del agua, el músico se dio cuenta de que el automotor había quedado volcado a pocos metros de donde él estaba. Desde ese momento comenzó a escuchar los pedidos de auxilio de sus compañeros, mientras habitantes de la zona llegaban para colaborar con las labores de rescate.

Uno de los recuerdos más difíciles para el sobreviviente fue el llamado de Nando Badillo, conguero de la agrupación, quien necesitaba ayuda por una grave lesión en una de sus extremidades: "Manito, ayúdame que tengo la pierna partida", recordó que le pidió en medio de la emergencia.

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Con el apoyo de los pobladores que llegaron en chalupas, el músico ingresó a la estructura del vehículo para buscar a quienes todavía necesitaban ayuda. Durante esa labor encontraron al corista Geovanny Lobo, cuyo cuerpo estaba atrapado debajo de parte del automotor.

"ya lo vemos que él está ahí pues tirado y estaba golpeado y aplastado prácticamente por el bus", contó al recordar la dolorosa escena que encontró junto a las personas que participaban en el rescate.

Comparendos del bus de Kbeto Zuleta abrirían interrogantes sobre el accidente: esto se sabe
El bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta registraba dos comparendos. Las autoridades investigan las causas del accidente en el río Ariguaní.
/Foto: redes sociales

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¿Quiénes resultaron heridos en el accidente de Kbeto Zuleta?

Tras la emergencia, entre 17 y 22 lesionados ingresaron a centros médicos de la región para recibir atención. Entre los afectados estuvieron el cantante Kbeto Zuleta y el acordeonero Efraín Zuleta, quienes, según la información registrada por varios medios de comunicación, lograron mantenerse conscientes después del accidente.

Por su parte, el músico que compartió su experiencia expresó su agradecimiento por haber sobrevivido a la caída y por tener una nueva oportunidad de vida. Al recordar cómo terminó fuera del bus, dejó una frase que resume lo vivido durante aquella madrugada: "Yo caí al agua y el bus quedó detrás de mí"..."prácticamente volví a nacer con sus compañeros, gracias a Dios".

Video que puedes ver: Causa del accidente salpicaría al conductor del bus de Kbeto Zuleta: hipótesis y antecedentes

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