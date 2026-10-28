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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Doloroso adiós al corista de Kbeto Zuleta: cantaron “Amor eterno” para despedirlo

Doloroso adiós al corista de Kbeto Zuleta: cantaron “Amor eterno” para despedirlo

Geovanny Lobo, corista de Kbeto Zuleta durante más de una década, recibió un emotivo homenaje en Codazzi, Cesar, donde sus seres queridos lo despidieron con “Amor eterno”.

Doloroso adiós al corista de Kbeto Zuleta: cantaron “Amor eterno”
Familiares y amigos despidieron a Geovanny Lobo, corista de Kbeto Zuleta durante más de una década, con la canción “Amor eterno” en Agustín Codazzi, Cesar.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Con la canción “Amor eterno”, de Rocío Dúrcal, familiares, amigos y allegados despidieron a Geovanny Lobo, quien durante más de una década hizo parte de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta como corista y segunda voz.

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El emotivo momento tuvo lugar en Agustín Codazzi, Cesar, su tierra natal, después de los homenajes realizados en Valledupar.

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La despedida estuvo marcada por la música, un elemento que acompañó buena parte de la trayectoria de Lobo y que también estuvo presente en su último adiós. Sus seres queridos se reunieron para rendirle homenaje y recordar al artista que compartió escenarios con reconocidos exponentes del vallenato.

Puedes leer: ¿Por qué le amputaron la pierna a Kbeto Zuleta? Otra extremidad estaría en riesgo

El nombre de Geovanny Lobo se hizo conocido entre los seguidores de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta. Su trabajo como segunda voz fue parte del acompañamiento musical del conjunto durante años, tiempo en el que también tuvo la oportunidad de compartir tarima con el llamado ‘Pulmón de Oro’ del vallenato.

La despedida en Codazzi se produjo después de un homenaje póstumo en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, en Valledupar. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al municipio donde nació, para que familiares, amigos y personas cercanas pudieran darle el último adiós.

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¿Quién era Geovanny Lobo, corista de Kbeto Zuleta?

Geovanny Lobo era oriundo de Agustín Codazzi, municipio del Cesar. Durante más de una década trabajó como corista de la agrupación de Kbeto Zuleta, acompañando al cantante en sus compromisos artísticos y aportando su voz a las presentaciones del conjunto.

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Su nombre quedó ligado al equipo musical que acompaña a Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. Además de su trabajo con el artista, Lobo tuvo la oportunidad de coincidir en distintos escenarios con el propio Poncho, una experiencia que hizo parte de su recorrido por el mundo vallenato.

Su fallecimiento se produjo el lunes 26 de octubre de 2026, en el accidente de tránsito que involucró al bus en el que se movilizaban integrantes y trabajadores de la agrupación de Kbeto Zuleta. En el mismo siniestro falleció el guitarrista Harold Santana, también integrante del equipo musical.

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Puedes leer: Causa del accidente salpicaría al conductor del bus de Kbeto Zuleta: hipótesis y antecedentes

El accidente que enlutó a la agrupación de Kbeto Zuleta

El accidente ocurrió durante la madrugada en el sector del río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. El vehículo transportaba a integrantes de la agrupación luego de cumplir compromisos musicales y terminó cayendo al río.

Los primeros reportes dieron cuenta de dos músicos fallecidos y cerca de 20 personas heridas. Entre los lesionados se encontraba Kbeto Zuleta, quien recibió atención médica tras el siniestro. Las circunstancias del accidente quedaron bajo revisión de las autoridades.

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