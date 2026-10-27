Causa del accidente salpicaría al conductor del bus de Kbeto Zuleta: hipótesis y antecedentes

El bus de la empresa Súper Star en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta tenía dos comparendos registrados en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), por un valor conjunto de $1.430.052.

El dato se conoció mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento del accidente ocurrido en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía entre Pueblo Nuevo y Bosconia, en el Cesar.

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El vehículo, de placas STR 775 e interno 7621, cubría la ruta Sincelejo-Valledupar y transportaba a integrantes del grupo musical. Según el reporte preliminar de la Policía, el bus se desplazaba en sentido Pueblo Nuevo-Bosconia cuando se salió de la carretera, chocó contra la baranda del puente y terminó en el río.



El accidente dejó dos personas fallecidas y 21 lesionadas, de acuerdo con el balance inicial del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar (Idtracesar). Las víctimas mortales fueron identificadas como Harold David Santana Martínez y Dooggner Giovanny Antonio Lobo Albear, quienes murieron en el lugar de los hechos.



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Las primeras hipótesis sobre el accidente

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, entregó detalles sobre las condiciones de contratación del conductor. Según sus declaraciones, el hombre habría sido contratado de manera temporal para cubrir ese trayecto específico de regreso.

A este dato se sumó el testimonio de Norberto, conocido como 'El Pony' Baute, percusionista de la agrupación, quien se había bajado del bus minutos antes en El Carmen de Bolívar. De acuerdo con lo que relató, el auxiliar de conducción presuntamente se habría quedado dormido.

Esta versión se suma a los elementos que deben ser examinados para determinar qué pudo provocar la pérdida de control del vehículo. No obstante, el testimonio no constituye por sí solo una confirmación oficial de que el cansancio o un microsueño hayan sido la causa del accidente.

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El informe preliminar de las autoridades de tránsito del Cesar indica que el bus perdió el control cuando se aproximaba al puente. Después, chocó contra las barandas de contención, dio una vuelta en el aire y cayó al lecho del río, donde quedó parcialmente sumergido.

Por su parte, el alcalde Patiño Gómez describió la trayectoria del automotor y señaló que terminó en el río después de dar una vuelta en el aire. También aseguró que el accidente ocurrió en una vía de doble calzada y en un tramo que, según su apreciación, estaba en buenas condiciones.

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El intérprete de música vallenata Carlos Alberto "Kbeto" Zuleta, miembro de la legendaria dinastía musical del Caribe colombiano. /Foto: Facebook Kbeto Zuleta

¿Por qué tenía comparendos el bus de Kbeto Zuleta?

La información conocida sobre el historial del automotor señala que tenía dos comparendos registrados por infracciones de tránsito. El primero corresponde a una infracción C03, relacionada con bloquear una calzada o intersección con un vehículo.

Esta sanción fue registrada el 17 de abril de 2025 ante la Secretaría de Tránsito de Valledupar y tenía un valor de $603.930.

El segundo comparendo corresponde a una infracción C29, relacionada con conducir a una velocidad superior a la máxima permitida. La medida está asociada al 25 de septiembre de 2018 y fue registrada en cobro coactivo el 22 de diciembre de 2020 ante la Secretaría Departamental del Magdalena. Su valor reportado era de $826.122.

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En conjunto, ambas sanciones sumaban $1.430.052. Sin embargo, es importante precisar que la existencia de estos comparendos no demuestra, por sí sola, que alguna de esas infracciones haya causado el accidente. Para establecer qué ocurrió aquella madrugada, las autoridades deben determinar las circunstancias concretas del siniestro.

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Qué falta por esclarecer sobre el siniestro

El reporte preliminar de Idtracesar indicó que en el vehículo viajaban 23 personas vinculadas a la agrupación musical. De ellas, dos murieron y 21 resultaron lesionadas.

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Aunque ya se conocen detalles sobre los comparendos del automotor, las condiciones de contratación del conductor y el testimonio del percusionista, estos elementos deben analizarse por separado y dentro de la investigación.

Las sanciones registradas en el Simit corresponden a hechos anteriores y no permiten establecer automáticamente una relación con el accidente. Del mismo modo, la versión sobre el posible sueño del auxiliar de conducción requiere contrastarse con los demás elementos recopilados por las autoridades.