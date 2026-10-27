El oscuro detalle descubierto sobre bus en que viajaba Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta

Continúan conociéndose detalles del accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, durante la madrugada del lunes 26 de octubre. En las últimas horas, se reveló que el bus en el que se movilizaban los integrantes del grupo musical registraba antecedentes por infracciones de tránsito.

Según informó el medio El Tiempo, el autobús de servicio público, afiliado a la empresa Super Star, de placas STR 775 y número interno 7621, registra dos comparendos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

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Las multas que tenía el bus en el que viajaba Kbeto Zuleta

De acuerdo con la información publicada por el medio mencionado, el vehículo acumulaba dos comparendos.



La primera sanción corresponde a una infracción C03, relacionada con bloquear una calzada o intersección con un vehículo. El comparendo fue registrado el 17 de abril de 2025 ante la Secretaría de Tránsito de Valledupar.

La segunda multa corresponde a una infracción C29, por conducir a una velocidad superior a la máxima permitida. Esta fue registrada el 25 de septiembre de 2018 y pasó a proceso de cobro coactivo el 22 de diciembre de 2020, ante la Secretaría Departamental de Tránsito del Magdalena.

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Imagen muestra el pantallazo del SIMIT sobre las multas del bus donde iba Kbeto Zuleta Foto: pantallazo tomado del SIMIT

¿Cómo ocurrió el accidente en el que se vio involucrado Kbeto Zuleta?

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El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, a la altura del kilómetro 16+100 de la vía que comunica a Pueblo Nuevo con Bosconia, en el departamento del Magdalena.

El bus cubría la ruta Sincelejo-Valledupar y transportaba a 23 personas, entre ellas varios integrantes de la agrupación musical de Kbeto Zuleta.

Según los reportes preliminares de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena y las declaraciones del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, el vehículo transitaba en sentido Pueblo Nuevo-Bosconia cuando se salió de la calzada, chocó contra la baranda de un puente y cayó al lecho del río Ariguaní.

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El mandatario local explicó que el siniestro se produjo en un tramo de doble calzada que, según indicó, se encontraba en buenas condiciones. También señaló que el bus habría dado una vuelta en el aire antes de quedar sobre sus llantas en el agua.

El conductor no habría sufrido heridas de gravedad. Entre las hipótesis preliminares sobre las causas del accidente se encuentra la posibilidad de que hubiera experimentado un microsueño, aunque las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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Las víctimas del accidente en el que viajaba Kbeto Zuleta

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas. Dos de las víctimas fueron identificadas inicialmente como Harold David Santana Martínez y Dooggner Giovanny Antonio Lobo Albear. El alcalde de Bosconia también confirmó el fallecimiento de otras dos personas que habían sido trasladadas a unidades de cuidados intensivos.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Cesar reportó entre 21 y 22 personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en el Hospital San Juan Bosco y la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia, así como en la Clínica Erasmo, en Valledupar.

El hijo de Poncho Zuleta sufrió un grave accidente automovilístico que dejó víctimas mortales y requirió intervención quirúrgica de urgencia Foto: imágenes tomadas de redes sociales

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En cuanto al estado de salud de Kbeto Zuleta, el cantante fue ingresado a la Clínica Sinais Vitais, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Según la información suministrada, durante el procedimiento fue necesaria la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla, además de una intervención en la pierna derecha.

El artista también presentó una contusión pulmonar que le ocasionó dificultades respiratorias. Por esta razón, fue intubado y permanece bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Según los reportes disponibles, se espera una evolución favorable de su estado de salud para evaluar su traslado a otro centro asistencial. Entretanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.