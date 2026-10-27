Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RESTRICCIÓN DE MOTOS
ANTECEDENTES BUS KBETO ZULETA
CURSO DE INGLÉS GRATUITO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / El oscuro detalle descubierto sobre bus en que viajaba Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta

El oscuro detalle descubierto sobre bus en que viajaba Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta

Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, fue ingresado a UCI tras un accidente que provocó la amputación de una de sus piernas.

Bus accidentado en el que viajaba Kbeto Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta, junto a un detalle descubierto
Imagen del bus destruido tras el accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, revelando un oscuro detalle del vehículo.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Continúan conociéndose detalles del accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, durante la madrugada del lunes 26 de octubre. En las últimas horas, se reveló que el bus en el que se movilizaban los integrantes del grupo musical registraba antecedentes por infracciones de tránsito.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Según informó el medio El Tiempo, el autobús de servicio público, afiliado a la empresa Super Star, de placas STR 775 y número interno 7621, registra dos comparendos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

Publicidad

Últimas noticias

¿De qué murió el papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?
Nación

Medicina Legal revela la causa del fallecimiento del suegro de Yeison Jiménez: esto se sabe

Según Semana: Los detalles de la denuncia contra Gustavo Petro por presunto uso de contratos públicos
Nación

Joven acusa a Petro de pagarle por sexo; habla de contratos y supuesta red de mujeres

Las multas que tenía el bus en el que viajaba Kbeto Zuleta

De acuerdo con la información publicada por el medio mencionado, el vehículo acumulaba dos comparendos.

La primera sanción corresponde a una infracción C03, relacionada con bloquear una calzada o intersección con un vehículo. El comparendo fue registrado el 17 de abril de 2025 ante la Secretaría de Tránsito de Valledupar.

Te puede interesar

Mánager de Kbeto Zuleta reveló la decisión que le salvó la vida antes del grave accidente
Farándula

Mánager de Kbeto Zuleta reveló la decisión que le salvó la vida antes del grave accidente

Kbeto Zuleta: video de su última presentación con Elder Dayán antes del accidente
Farándula

VIDEO | La última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del grave accidente

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La segunda multa corresponde a una infracción C29, por conducir a una velocidad superior a la máxima permitida. Esta fue registrada el 25 de septiembre de 2018 y pasó a proceso de cobro coactivo el 22 de diciembre de 2020, ante la Secretaría Departamental de Tránsito del Magdalena.

Publicidad

Multas del bus donde iba Kbeto Zuleta
Imagen muestra el pantallazo del SIMIT sobre las multas del bus donde iba Kbeto Zuleta
Foto: pantallazo tomado del SIMIT

¿Cómo ocurrió el accidente en el que se vio involucrado Kbeto Zuleta?

Publicidad

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, a la altura del kilómetro 16+100 de la vía que comunica a Pueblo Nuevo con Bosconia, en el departamento del Magdalena.

El bus cubría la ruta Sincelejo-Valledupar y transportaba a 23 personas, entre ellas varios integrantes de la agrupación musical de Kbeto Zuleta.

Según los reportes preliminares de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena y las declaraciones del alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, el vehículo transitaba en sentido Pueblo Nuevo-Bosconia cuando se salió de la calzada, chocó contra la baranda de un puente y cayó al lecho del río Ariguaní.

Te puede interesar

Mánager de Kbeto Zuleta reveló la decisión que le salvó la vida antes del grave accidente
Farándula

Mánager de Kbeto Zuleta reveló la decisión que le salvó la vida antes del grave accidente

¿De qué murió el papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?
Nación

Medicina Legal revela la causa del fallecimiento del suegro de Yeison Jiménez: esto se sabe

Publicidad

El mandatario local explicó que el siniestro se produjo en un tramo de doble calzada que, según indicó, se encontraba en buenas condiciones. También señaló que el bus habría dado una vuelta en el aire antes de quedar sobre sus llantas en el agua.

El conductor no habría sufrido heridas de gravedad. Entre las hipótesis preliminares sobre las causas del accidente se encuentra la posibilidad de que hubiera experimentado un microsueño, aunque las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Las víctimas del accidente en el que viajaba Kbeto Zuleta

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas. Dos de las víctimas fueron identificadas inicialmente como Harold David Santana Martínez y Dooggner Giovanny Antonio Lobo Albear. El alcalde de Bosconia también confirmó el fallecimiento de otras dos personas que habían sido trasladadas a unidades de cuidados intensivos.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Cesar reportó entre 21 y 22 personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en el Hospital San Juan Bosco y la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia, así como en la Clínica Erasmo, en Valledupar.

Imagen compuesta que muestra al artista y al vehículo siniestrado tras el grave accidente del hijo de Poncho Zuleta
El hijo de Poncho Zuleta sufrió un grave accidente automovilístico que dejó víctimas mortales y requirió intervención quirúrgica de urgencia
Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

En cuanto al estado de salud de Kbeto Zuleta, el cantante fue ingresado a la Clínica Sinais Vitais, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Según la información suministrada, durante el procedimiento fue necesaria la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla, además de una intervención en la pierna derecha.

El artista también presentó una contusión pulmonar que le ocasionó dificultades respiratorias. Por esta razón, fue intubado y permanece bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Publicidad

Según los reportes disponibles, se espera una evolución favorable de su estado de salud para evaluar su traslado a otro centro asistencial. Entretanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

Relacionados

Kbeto Zuleta

Muertes en accidentes