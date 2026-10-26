Medicina Legal revela la causa del fallecimiento del suegro de Yeison Jiménez: esto se sabe

La muerte de José Gisifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, habría tenido una causa médica, según los resultados preliminares de Medicina Legal. El hombre, de 59 años, fue encontrado sin vida en el sector de Los Tanques, en el municipio de Pensilvania, Caldas.

De acuerdo con la información compartida, los primeros dictámenes señalarían que el fallecimiento se habría producido por un paro cardiorrespiratorio agudo, descrito en el reporte como un infarto fulminante. Este dato se conoció después de que las autoridades adelantaran la inspección técnica al cuerpo para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

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¿Qué reveló Medicina Legal sobre la muerte del papá de Sonia Restrepo?

Según lo informado por La Corona TV, durante la inspección técnica al cadáver no se habrían encontrado signos de violencia ni indicios de intervención de terceras personas. Los primeros resultados apuntarían a una causa médica, relacionada con el funcionamiento del corazón y la interrupción repentina de la actividad cardíaca.



José Gisifredo tenía 59 años y su muerte fue reportada en el municipio de Pensilvania, ubicado en el departamento de Caldas. La inspección realizada por las autoridades buscaba establecer las circunstancias del hallazgo y reunir información que permitiera esclarecer lo ocurrido.



Por ahora, los detalles que han trascendido públicamente se concentran en los resultados preliminares y en el lugar donde fue encontrado el hombre. No se han aportado, en la información suministrada, otros elementos que permitan precisar qué ocurrió antes de su fallecimiento.

La familia de Sonia, viuda de Yeison Jiménez, afronta una nueva tragedia tras el hallazgo de su padre en Pensilvania, Caldas. /Foto: redes sociales

¿Dónde encontraron al padre de Sonia Restrepo?

El cuerpo de José Gisifredo Restrepo Ospina fue encontrado en el sector conocido como Los Tanques, en Pensilvania, Caldas. Tras el hallazgo, unidades encargadas de los procedimientos técnicos acudieron al lugar para realizar la inspección correspondiente.

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Este punto del caso llamó la atención porque, después de conocerse la noticia, surgieron interrogantes sobre las circunstancias en las que murió el padre de Sonia Restrepo. La información divulgada por el programa televisivo señaló que la revisión inicial no habría evidenciado señales de violencia.

Con esos primeros datos, la hipótesis médica tomó relevancia en los reportes sobre el fallecimiento. Aun así, los detalles conocidos públicamente son limitados y no permiten reconstruir por completo las últimas horas del hombre.

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La familia de Sonia Restrepo compartió mensajes de despedida

La noticia también estuvo acompañada de mensajes publicados por familiares en redes sociales. Entre ellos se encuentran las manifestaciones de Geimar Restrepo, hermano de Sonia, quien compartió palabras de despedida y dolor tras la pérdida.

Aunque los mensajes familiares reflejaron el impacto de la noticia, los detalles sobre las circunstancias del fallecimiento se han conocido principalmente a través de los reportes divulgados por el programa La Corona TV.