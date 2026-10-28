Aparece imagen de Kbeto Zuleta tras accidente en el que perdió una pierna

Continúan conociéndose detalles sobre el accidente de tránsito que sufrió la agrupación de Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta.

El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026, cuando el autobús en el que se movilizaban los integrantes del equipo cayó al río Ariguaní mientras cubría la ruta entre Sincelejo y Valledupar. Como consecuencia del accidente, el cantante sufrió graves lesiones que requirieron su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y atención médica especializada.

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Revelan imagen de Kbeto Zuleta tras su llegada a una clínica de Barranquilla

Kbeto Zuleta sufrió varias lesiones como consecuencia del accidente. Según los informes médicos, el músico presentó una contusión pulmonar que le provocó una grave dificultad respiratoria, por lo que requirió intubación. Además, sufrió traumatismos en el abdomen y el tórax.



Debido a la gravedad de sus heridas, los médicos tuvieron que amputarle una pierna. Inicialmente, el cantante fue ingresado a la Clínica Sinais Vitais, en Valledupar, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Posteriormente, durante la noche del martes 27 de octubre, se coordinó su traslado aéreo en un avión ambulancia hacia la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. Allí ingresó a la UCI para recibir monitoreo especializado y continuar con su tratamiento médico, ante la posibilidad de requerir nuevas intervenciones quirúrgicas.

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Durante el traslado se conoció una fotografía compartida por el mánager Joaco Guillén, en la que aparece el artista sobre una camilla a su llegada al centro asistencial. La publicación estuvo acompañada del mensaje: “La llegada de Kbeto Zuleta a la clínica en Barranquilla”.

La imagen generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y esperanza por su recuperación.

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“Kbeto será salvado y se levantará de allí en el nombre de Dios” y “Estamos orando desde Boyacá” fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Kbeto Zuleta en su traslado a una clinica Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta?

El autobús de la agrupación vallenata transitaba por el corredor vial que conecta a El Difícil, en Magdalena, con Bosconia, en Cesar, luego de que sus integrantes finalizaran una presentación en Sincelejo, Sucre.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra la baranda de un puente y cayó al cauce del río Ariguaní. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales se contempla un posible microsueño del conductor, aunque esta posibilidad deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

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El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos. Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, quien había sido contratado pocos días antes del siniestro.

Imagen del bus destruido tras el accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, revelando un oscuro detalle del vehículo. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Por su parte, Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, explicó que logró ponerse a salvo después de bajarse del autobús en El Carmen de Bolívar junto con otros tres integrantes del equipo.

¿Cómo reaccionó Poncho Zuleta al accidente de su hijo?

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Al momento del accidente, Poncho Zuleta se encontraba en Estados Unidos, donde cumplía una gira de conciertos. Sin embargo, tras enterarse de lo ocurrido, suspendió sus presentaciones y emprendió su regreso a Colombia para acompañar a su hijo durante su recuperación.

Por otro lado, su hija, la senadora Claudia Margarita Zuleta, manifestó que su padre se encuentra profundamente afectado en el ámbito emocional por la situación, aunque procura mantener la fortaleza y la serenidad frente a este difícil momento familiar.