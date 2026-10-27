Hija de Poncho Zuleta habló de cómo está su papá tras el accidente de Kbeto

Claudia Margarita Zuleta se pronunció sobre el estado emocional de su padre, Poncho Zuleta, tras el grave accidente de tránsito que sufrió su hermano, el cantante vallenato Kbeto Zuleta. En declaraciones a la prensa, la mujer contó cómo ha afrontado su familia este difícil momento y también entregó detalles sobre la evolución médica del artista.

La situación ha generado preocupación entre los seguidores de la familia Zuleta, especialmente después de conocerse que Kbeto tuvo que ser trasladado a una clínica de Barranquilla para continuar con su tratamiento. En medio de esta emergencia, Claudia Margarita ha estado pendiente de su hermano y de su padre, quien también se ha visto afectado por lo ocurrido.

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Al referirse a cómo se encuentra Poncho, la hija del reconocido intérprete vallenato explicó que, aunque se ha mantenido sereno, la preocupación por la salud de su hijo es inevitable.



“Bueno, mi papá es un hombre muy fuerte, está muy compungido, por supuesto, la preocupación que nos asiste a todos, pero también en medio de la dificultad está sereno”, expresó Claudia Margarita.



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¿Qué dijo la hija de Poncho Zuleta sobre su estado emocional?

Claudia Margarita destacó la fortaleza de su padre en medio de la emergencia familiar. Según explicó, Poncho Zuleta se encuentra afectado por lo sucedido, pero intenta mantener la calma mientras su hijo recibe atención médica.

La preocupación no es para menos. Kbeto resultó herido en el accidente que sufrió el bus en el que se movilizaban varios integrantes de su agrupación, después de cumplir con sus compromisos musicales. La emergencia dejó varios afectados y provocó la muerte de integrantes del equipo del cantante.

En medio de este panorama, la familia ha centrado su atención en la recuperación del artista y en las decisiones médicas necesarias para continuar con su tratamiento.

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Durante sus declaraciones, Claudia Margarita también hizo referencia a la fe que acompaña a su familia en este momento.

Según manifestó, su hermano está en manos de Dios, de Santo Tomás de Villanueva, patrono de su padre, y del equipo médico que se encuentra a cargo de su atención.

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La mujer transmitió así un mensaje de confianza en el proceso médico, mientras la familia acompaña a Kbeto durante esta etapa de su recuperación.

Kbeto Zuleta fue trasladado a una clínica de Barranquilla

Uno de los detalles que confirmó Claudia Margarita fue el traslado de su hermano a una clínica de Barranquilla. El cantante necesita continuar su tratamiento en una nueva etapa que requiere atención de mayor complejidad.

Al explicar las razones de este movimiento, la mujer señaló que el procedimiento hace parte de las decisiones tomadas para brindarle la atención que necesita.

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“Entra a otra etapa de su tratamiento, requiere asistencias de mayor complejidad y esa es la razón por la cual hoy estamos acompañándolo en este traslado que rogamos a Dios sea para éxito”, agregó.

La declaración permitió conocer por qué la familia acompañaba al cantante durante el desplazamiento hacia la capital del Atlántico. No se trata solamente de un cambio de ciudad, sino de continuar un proceso médico que, según explicó su hermana, requiere recursos asistenciales de mayor complejidad.