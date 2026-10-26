La desesperada llegada de Poncho Zuleta a la clínica para ver a su hijo Kbeto Zuleta

Poncho Zuleta llegó a Bosconia, Cesar, para acompañar a su hijo Kbeto Zuleta, quien permanece en delicado estado de salud tras el grave accidente de tránsito que sufrió junto a integrantes de su agrupación musical.

Imágenes de la llegada del reconocido cantante vallenato comenzaron a circular en redes sociales, mientras los seguidores están pendientes de la evolución del artista.

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El intérprete, conocido como uno de los grandes representantes del vallenato, viajó de urgencia para estar cerca de Carlos Alberto, nombre de pila de Kbeto, quien recibe atención médica en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia.



Poncho se encontraba en Estados Unidos cumpliendo compromisos musicales cuando conoció la noticia. Desde allí inició su desplazamiento para llegar a Colombia y acompañar a su familia en medio de la emergencia. El Pilón informó que el artista canceló su gira por Estados Unidos para trasladarse a Bosconia.



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El intérprete de música vallenata Carlos Alberto "Kbeto" Zuleta, miembro de la legendaria dinastía musical del Caribe colombiano. /Foto: Facebook Kbeto Zuleta

¿Cómo sigue Kbeto Zuleta tras el accidente?

Kbeto Zuleta permanece bajo atención especializada después de las graves lesiones que sufrió en el accidente ocurrido durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026. Según los reportes conocidos, el cantante se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado.

La gravedad de los traumatismos obligó al equipo médico a amputarle una de sus piernas. Además, la otra extremidad también habría resultado comprometida, por lo que su evolución continúa bajo vigilancia médica. En horas de la noche de este 26 de octubre también se conoció que el artista tuvo que regresar al quirófano para una nueva intervención.

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Por ahora, los seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud. La llegada de Poncho Zuleta también generó reacciones entre quienes han expresado mensajes de apoyo para el cantante y su familia en redes sociales.

Llegó Poncho Zuleta a la clinica en Bosconia para acompañar a su hijo Kbeto Zuleta, quien se recupera tras fuerte accidente. https://t.co/n3aoo1MwK4 — Diana Coronado (@lacoronadation) October 27, 2026

Así ocurrió el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta

El siniestro vial se registró cuando el bus en el que viajaban Kbeto Zuleta y varios integrantes de su equipo regresaba hacia Valledupar, después de cumplir con una presentación privada en Sincelejo, Sucre.

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Según los primeros reportes, el vehículo perdió el control al pasar por el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. El bus impactó contra la baranda de protección y terminó cayendo al cauce del río.

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La emergencia dejó varios integrantes de la agrupación afectados. Durante las primeras horas se reportaron dos personas fallecidas, pero el balance entregado posteriormente por autoridades locales aumentó a cuatro muertos y al menos 17 heridos.

Entre los músicos identificados preliminarmente se encuentran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana.

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Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la zona para recibir atención médica. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las labores correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar qué pudo ocasionar que el bus terminara en el río.