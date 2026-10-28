¿Falleció Laura Bozzo tras ser hospitalizada por duras complicaciones de salud?

En las últimas horas se propagó una ola de inquietud en diversas plataformas digitales debido a la circulación de videos e imágenes que ponían en duda la vida de Laura Bozzo.

Las publicaciones sugerían el posible fallecimiento de la reconocida presentadora peruana, lo que llevó a miles de sus seguidores a buscar respuestas sobre su situación actual.

Publicidad

Puedes leer: Alarma por salud de Laura Bozzo: fue hospitalizada de emergencia tras duras complicaciones



Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de sus familiares que valide los rumores sobre su muerte.



La alarma entre sus simpatizantes se incrementó debido al relativo silencio en sus canales digitales y a la baja frecuencia de actualizaciones oficiales respecto a su evolución.

Sin embargo, el entorno cercano de la figura televisiva ya se ha pronunciado de forma directa para desmentir las versiones alarmistas y llevar tranquilidad a su público.

¿Murió Laura Bozzo? La verdad detrás de las tendencias en redes sociales

Para responder a la pregunta que ronda las tendencias de búsqueda, la respuesta es no: no hay registro formal ni reporte de fallecimiento emitido por su familia o equipo de trabajo.

Publicidad

Las especulaciones tomaron fuerza debido a la falta de boletines continuos, pero las fuentes directas de la conductora han salido a esclarecer la realidad de los hechos.

Aarón Guerrero, asistente personal y vocero de Laura Bozzo, desmintió categóricamente las versiones que señalaban su deceso. Guerrero explicó que la presentadora continúa bajo observación y atención profesional en el establecimiento de salud.

Publicidad

De igual forma, desde la cuenta oficial de Instagram de Laura Bozzo se emitió previamente un comunicado directo para agradecer las muestras de afecto y respaldo recibidas por parte de la audiencia.

En dicha publicación se informó que la conductora se encontraba tranquila recibiendo la atención correspondiente en la ciudad de Acapulco.

Fiel a su estilo habitual, el mensaje concluyó con una frase de humor hacia sus seguidores: “De esta momia no se libran”.

Puedes leer: ¿Laura Bozzo, entre la vida y la muerte? El verdadero estado de salud de la presentadora

Publicidad

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy y por qué está hospitalizada?

Se dio a conocer que la presentadora atravesó por una emergencia médica que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

El motivo del procedimiento quirúrgico estuvo relacionado con una complicación intestinal derivada de una úlcera perforada. Tras la operación, el tratamiento y el seguimiento especializado se han llevado a cabo en el Hospital El Quemado, ubicado en Acapulco.

Publicidad

En cuanto a la evolución de su cuadro clínico, su asistente describió inicialmente la condición de salud de Bozzo como grave, pero estable, manteniéndose bajo permanente vigilancia del personal médico.

No obstante, los reportes más recientes indican un panorama de alta atención médica, señalando que la conductora presentó un choque séptico y se encuentra intubada.

Ante el flujo constante de datos no confirmados que circulan en internet, se reitera la importancia de atender exclusivamente a los comunicados que difunda su círculo familiar o su equipo de vocería oficial para conocer los avances en su recuperación.