¿Laura Bozzo, entre la vida y la muerte? El verdadero estado de salud de la presentadora

El mundo del espectáculo en México y América Latina se estremeció la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026. Diversos reportes de prensa encendieron las alarmas al asegurar que la famosa presentadora Laura Bozzo se encontraba en estado crítico.

De inmediato, miles de fanáticos comenzaron a inundar las redes sociales preguntándose por el verdadero estado de salud de la presentadora y si realmente estaba intubada y grave en un hospital.

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El origen del rumor: ¿Laura Bozzo intubada y grave?

La ola de especulaciones comenzó tras las declaraciones de una conocida periodista de espectáculos en televisión abierta.



Según esa primera versión, la conductora de 75 años habría sido ingresada de emergencia debido a una peritonitis severa provocada por una úlcera gástrica reventada. El informe inicial afirmaba de manera tajante que Bozzo permanecía intubada y en estado grave en un centro médico público a las afueras de Acapulco, Guerrero.



Como era de esperarse, la noticia se volvió viral en cuestión de minutos. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, el entorno cercano de la llamada "Abogada de los pobres" y ella misma salieron a dar la cara para detener el pánico generalizado.

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El diagnóstico real: ¿Qué le pasó a la presentadora?

Para terminar con las noticias falsas, el equipo de trabajo y el mánager de la presentadora aclararon la situación médica real a cadenas internacionales como Telemundo.

Si bien es cierto que Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia la noche del martes tras sufrir intensos dolores abdominales, el panorama clínico no es el que se pintó al principio.

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Los médicos intervinieron quirúrgicamente a la estrella de la televisión para suturar una úlcera duodenal. Sus representantes enfatizaron que la operación fue un éxito y desmintieron categóricamente que la peruana se encuentre intubada, en terapia intensiva o debatiéndose entre la vida y la muerte.

La prueba definitiva de su estabilidad llegó de la mano de la propia conductora. Fiel a su personalidad fuerte e irreverente, la presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores, demostrando que está completamente consciente y en franca mejoría.

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"Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco", escribió en la plataforma digital. Para cerrar su comunicado y disipar cualquier duda sobre su estado de ánimo, añadió una de sus icónicas frases: "De esta momia no se libran".

Actualmente, el estado de salud de Laura Bozzo hoy se reporta como estable y en evolución favorable. La célebre conductora permanecerá bajo observación médica unos días más en Acapulco mientras concluye su proceso de recuperación postoperatoria, cobijada por el cariño de sus hijas y seres queridos.