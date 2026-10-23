Alarma por salud de Laura Bozzo: fue hospitalizada de emergencia tras duras complicaciones

La famosa abogada y conductora de 75 años Laura Bozzo, oriunda de Callao (Perú) e icónica figura del programa 'Laura en América', ingresó a un centro hospitalario en México debido a diversos problemas y complicaciones severas en su organismo.

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Respecto a su ubicación e internación, la información difundida desde México indica que Laura Bozzo ingresó al Hospital General de 'El Quemado', ubicado en la ciudad de Acapulco.



Asimismo, reportes del programa 'Venga la Alegría' y medios de comunicación han señalado su traslado y atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por complicaciones derivadas de sus padecimientos.



¿Por qué fue hospitalizada de emergencia Laura Bozzo?

Días atrás, la prensa en México señaló que la presentadora peruana fue intervenida quirúrgicamente en Acapulco debido a una complicación gástrica provocada por una úlcera.

Tras esa primera operación donde se le cerró la úlcera abdominal, la propia Laura Bozzo publicó un mensaje de agradecimiento y tranquilidad en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el cuadro médico mostró nuevos episodios complejos. De acuerdo con el reporte de la periodista Elizabeth Curiel en el programa 'Venga la Alegría' de Azteca Uno, la conductora habría sufrido un choque séptico y posteriormente se le diagnosticó posible hipertensión pulmonar.

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Además, el informe periodístico que citó exámenes de laboratorio mencionó que la abogada permanecía bajo ventilación mecánica e intubada mediante tubo endotraqueal en la UCI.

Aarón Guerrero, vocero y asistente personal de la presentadora, detalló públicamente las afecciones orgánicas que padece la celebridad de 75 años. Según la información de su equipo, el diagnóstico clínico de Laura Bozzo incluye:



Afecciones pulmonares y respiratorias: Neumonía, un colapso en su pulmón izquierdo y lesiones en las paredes bronquiales.

Neumonía, un colapso en su pulmón izquierdo y lesiones en las paredes bronquiales. Problemas en órganos internos: Lesiones y presencia de quistes situados tanto en sus riñones como en su hígado.

Lesiones y presencia de quistes situados tanto en sus riñones como en su hígado. Condición cardíaca: Un posible aumento o crecimiento del tamaño del corazón.

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Bozzo y qué dijeron sus allegados?

Ante las diversas especulaciones surgidas en medios y plataformas digitales, te contamos qué es lo que han declarado sus allegados sobre su evolución médica.

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Aarón Guerrero ofreció un parte de tranquilidad sobre la situación de la comunicadora, precisando que se encuentra en una condición médica clasificable como "grave pero estable" mientras se mantiene bajo la supervisión directa de profesionales de la salud.

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Asimismo, el vocero de la presentadora desmintió rotundamente los rumores falsos sobre su presunto fallecimiento. Guerrero declaró ante los medios:

"Se ha especulado mucho sobre su estado y hasta si ya falleció. La señora va evolucionando bien, pero su salud puede decaer como la de cualquier persona".

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En declaraciones adicionales, el representante pidió calma al público, recordando que la intervención de emergencia a la que fue sometida no se trató de una cirugía menor y aclaró que la conductora se encontraba progresivamente menos sedada.

Por su parte, el programa 'Venga la Alegría' indicó que intentó contactar a las hijas de la presentadora para obtener declaraciones adicionales, pero no se han ofrecido pronunciamientos públicos directos por parte de la familia.

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Por el momento, la conductora peruana continúa bajo monitoreo médico a la espera de que su organismo evolucione de manera favorable y reciba el alta correspondiente.

Tanto sus seguidores como diversas personalidades de la farándula latinoamericana se mantienen atentos a su recuperación, expresando sus deseos para que pueda retornar pronto a su hogar.