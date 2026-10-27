Bebé muere en los brazos de su mamá; le cayó un aguacate en su cabecita

En la ciudad de Quilmes, Argentina, se conoció el caso de un bebé de apenas 12 días de nacido que perdió la vida después de que un aguacate le cayera en la cabeza.

El hecho ocurrió el 22 de octubre, en la entrada del Jardín de Infantes 949, ubicado en la intersección de las calles Conesa y Mitre, en el centro de la localidad.

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La madre del pequeño, Giuliana Gómez, de 30 años, se encontraba a las afueras del establecimiento educativo esperando la salida de su hijo mayor, de cinco años. Mientras sostenía al recién nacido en sus brazos, un aguacate se desprendió de un árbol e impactó directamente contra la cabeza del bebé.



De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el golpe le provocó al pequeño fracturas de cráneo y hemorragias que, debido a su gravedad, terminaron causándole la muerte.

¿Qué dijo Giuliana Gómez sobre la muerte de su bebé?

Tras lo ocurrido, Giuliana Gómez entregó declaraciones al medio argentino TN, en las que relató cómo sucedió el accidente. Según explicó, frente al establecimiento educativo hay tres árboles que producen aguacates de gran tamaño, algunos de los cuales pueden superar el kilogramo de peso.

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“Yo estaba dejando a mi otro hijo de 5 años. En ese momento una palta cae de uno de los tres árboles de palta que están en la vereda, que ocupa todo el hall de entrada del jardín, y le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias”, contó la mujer en diálogo con TN.

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Giuliana también relató que, después del impacto, recibió ayuda de otras madres que se encontraban cerca del jardín infantil. Sin embargo, manifestó su inconformidad con la atención que recibió en medio de la emergencia.

“Las mamás de compañeros de mi hijo me ayudaron a llamar a asistirnos con mi bebé. Las maestras del jardín también. Pero no venía nadie”, señaló.

Por otra parte, las primeras evaluaciones de las autoridades indicaron que el árbol del que cayó el fruto no presentaba aparentes signos de deterioro y que el aguacate se desprendió de manera natural.

🚨 UNA PALTA CAYÓ DE UN ÁRBOL Y CAUSÓ LA MUERTE DE UN BEBÉ - La justicia de Quilmes inició una causa por lesiones pero con la muerte del bebé recalificó como homicidio. https://t.co/Fp8lchEZfZ — Vía Szeta (@mauroszeta) October 26, 2026

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¿Qué se sabe de la investigación por la muerte del bebé?

Tras el accidente, el recién nacido fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes. No obstante, la gravedad del traumatismo craneal provocó su fallecimiento.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 9 de Quilmes. Inicialmente, la causa fue caratulada como “lesiones culposas”. Sin embargo, después de confirmarse la muerte del bebé, las autoridades judiciales modificaron la calificación legal del expediente a homicidio, según la información divulgada sobre el caso.

La noticia generó conmoción entre los habitantes de Quilmes y la comunidad educativa del jardín infantil. Como medida preventiva, personal del municipio acudió al lugar para realizar labores de poda y corte de ramas en los árboles de la zona, con el propósito de reducir el riesgo de nuevos incidentes.