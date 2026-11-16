Imagínate conducir por una vía rodeada de montañas y que, de forma repentina, una masa de piedra se desprenda y caiga directamente sobre tu vehículo.

Esto fue lo que ocurrió en el condado de Li, en la provincia de Sichuan, China, donde un desprendimiento rocoso convirtió un trayecto cotidiano en un evento de alto riesgo para quienes viajaban en un automóvil sedán.

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El accidente quedó registrado en un video difundido a través de la red social X. En el material audiovisual se observa el instante en que la colosal piedra cedió del terreno montañoso y cayó con violencia sobre la estructura del vehículo en plena carretera.



A pesar de la magnitud del impacto y de la fuerza destructiva de la piedra, el hecho no dejó ninguna víctima fatal ni personas heridos.



¿Qué ocurrió exactamente durante el desprendimiento de roca en Sichuan?

El hecho se produjo mientras el automóvil sedán transitaba por un sector flanqueado por pendientes y zonas rocosas en el condado de Li. De manera imprevista, la roca se desprendió del monte y cayó directamente sobre la carrocería.

La piedra golpeó de lleno la sección posterior del automóvil. La fuerza de la caída aplastó por completo la parte trasera del sedán, destruyendo la estructura de esa zona y provocando severos daños materiales.

Las imágenes capturedas en video evidencian cómo la parte posterior del coche quedó reducida a chatarra tras el impacto.

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¿Cómo lograron salir ilesos los ocupantes tras ser aplastado el vehículo?

Lo que convirtió este suceso en un escape considerado milagroso fue la condición en la que resultaron las personas a bordo. En los asientos traseros del vehículo viajaban una mujer y dos de sus familiares.

Aunque la masa de piedra impactó de lleno en la parte trasera donde se ubicaban los pasajeros, la deformación de la carrocería no aprisionó ni lesionó a los ocupantes.

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Según los datos del accidente, los tres pasajeros lograron salir por sus propios medios sin sufrir herida alguna. El resultado causó asombro debido al tamaño de la piedra y a la contundencia del golpe recibido en plena vía.

✨الصين يالطيففففففف والمشهد المرررعب الفرق ثوان ما بين الحياه والموووووت ربك سلم ولطف . #Sichuan #China https://t.co/Hh5bj81tZ0 — omar (@mrbwmmd7988658) November 16, 2026

¿Qué medidas de precaución debes tomar al conducir por carreteras con riesgo de desprendimiento?

Los desprendimientos en carreteras cercanas a montañas o terrenos inestables son un peligro constante, ya que pueden desencadenarse en cuestión de segundos y sorprender a cualquier conductor. Aunque estos eventos naturales no siempre se pueden prever, existen recomendaciones clave que debes seguir para reducir los riesgos al transitar por laderas o taludes:

Presta atención a las señales de alerta: Si detectas piedras pequeñas desparramadas en la calzada, grietas en las paredes de piedra o movimientos de tierra, incrementa de inmediato la precaución y mantente atento.

Si detectas piedras pequeñas desparramadas en la calzada, grietas en las paredes de piedra o movimientos de tierra, incrementa de inmediato la precaución y mantente atento. Evita detenerte cerca de taludes : Estacionar tu vehículo debajo de pendientes inestables o paredones rocosos aumenta la exposición a sufrir un impacto directo en caso de caída de material.

: Estacionar tu vehículo debajo de pendientes inestables o paredones rocosos aumenta la exposición a sufrir un impacto directo en caso de caída de material. Reduce la velocidad de conducción: Conducir a una velocidad moderada te otorga mayor tiempo de reacción para maniobrar o frenar ante obstáculos imprevistos en el camino.

Conducir a una velocidad moderada te otorga mayor tiempo de reacción para maniobrar o frenar ante obstáculos imprevistos en el camino. Consulta el estado de las vías: Antes de salir a carretera, revisa los reportes oficiales de las autoridades para conocer si existen cierres, derrumbes o alertas activas en tu ruta.

Antes de salir a carretera, revisa los reportes oficiales de las autoridades para conocer si existen cierres, derrumbes o alertas activas en tu ruta. No intentes cruzar zonas con desprendimientos activos: Si observas la caída continua de piedras o deslizamientos en desarrollo, detén la marcha en un punto alejado del peligro y sigue las indicaciones de los organismos de emergencia.

El evento registrado en la provincia de Sichuan demuestra la importancia de atender las alertas del entorno y extremar los cuidados al conducir por zonas montañosas e inestables.

