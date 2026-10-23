Querido actor fallece durante una entrevista radial tras desplomarse: quedó en video

El actor y presentador ghanés Seth Kwame Dzokoto murió a los 51 años después de desplomarse durante su participación en un programa radial en directo.

El hecho ocurrió el jueves 22 de octubre de 2026, en Tarkwa, una localidad de la Región Occidental de Ghana, y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

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La noticia sorprendió a quienes seguían la trayectoria del artista, reconocido por su trabajo en la actuación y la radiodifusión.



Según la información divulgada tras su fallecimiento, Dzokoto participaba en el programa matutino Oman Nkosuo, de la emisora Owass FM, cuando empezó a sentirse mal en medio de una conversación al aire.



El espacio transcurría con normalidad hasta que el actor presentó complicaciones de salud y terminó desplomándose. En ese momento conversaba con el periodista Prince Gyimah, de acuerdo con los datos conocidos sobre lo ocurrido.

La situación obligó a interrumpir la dinámica habitual del programa y motivó su traslado para recibir atención médica de urgencia. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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¿Qué pasó con Seth Kwame Dzokoto durante la transmisión en vivo?

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Durante la conversación, Dzokoto habría manifestado que experimentaba problemas de salud antes de desplomarse. El episodio quedó captado en video y posteriormente empezó a compartirse en redes sociales, donde generó numerosas reacciones.

Tras lo ocurrido, el actor fue trasladado de urgencia. Pese a la atención recibida, su muerte fue confirmada ese mismo jueves, aunque la información disponible no precisa una causa médica definitiva.

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Por esa razón, no es posible establecer qué provocó la descompensación ni atribuir su fallecimiento a una enfermedad específica con los datos conocidos hasta el momento.

La noticia también puso el foco en los últimos momentos de Dzokoto durante el espacio radial, pues el episodio ocurrió frente a quienes participaban en la transmisión y quedó registrado por las cámaras.

How Kwame Dzokoto collapsed and died during a radio interview this mornin Sad news for Ghana 🇬🇭💔 https://t.co/YMnTK9E8QL — Baddest Boss (@Revteabread) October 22, 2026

¿Quién era el actor ghanés que murió a los 51 años?

Seth Kwame Dzokoto era un actor y presentador de Ghana que desarrolló su carrera en el mundo del entretenimiento y la radiodifusión. Su trabajo en ambas áreas lo convirtió en una figura conocida dentro de la industria local.

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Además de su faceta como intérprete, participaba en espacios de comunicación, como el programa matutino Oman Nkosuo, de Owass FM, en el que se encontraba cuando presentó los problemas de salud que precedieron a su muerte.

Su fallecimiento fue informado públicamente mediante una publicación de Gh Articles en Instagram. En el mensaje, el medio destacó su trayectoria y el impacto de su partida para el sector del entretenimiento ghanés.