Murió la actriz Ana María Arango: las telenovelas que marcaron su legado en Colombia

El mundo del entretenimiento nacional se encuentra conmocionado. En la tarde de este 8 de octubre de 2026, se confirmó que murió Ana María Arango , una de las figuras más queridas, respetadas y versátiles de las artes escénicas en el país.

La triste noticia fue comunicada oficialmente por su mánager, Mónica Forero, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales destacó la calidad humana, la sabiduría y la huella imborrable que la veterana intérprete deja en las nuevas generaciones.



¿De qué murió Ana María Arango?

Tras el anuncio de su deceso a los 76 años de edad, miles de seguidores se han preguntado de qué murió Ana María Arango . Hasta el momento, sus familiares más cercanos y su agencia de representación han decidido mantener bajo estricta reserva médica las causas exactas de su fallecimiento. A nivel periodístico, se conoce que su partida ocurrió en un entorno de paz y rodeada del profundo amor de sus hijos y nietos.

Publicidad

Nacida en Bogotá en 1950, Ana María Arango no solo brilló por su talento empírico. Pocos saben que la bogotana se graduó primero como antropóloga de la Universidad de los Andes en 1972 antes de entregar por completo su vida a las tablas. Complementó sus estudios teatrales y cinematográficos en México y Francia, lo que le permitió regresar a las pantallas con una rigurosidad dramática inigualable.



Su debut en la televisión nacional consolidó su nombre a finales de la década de los 80 bajo la dirección del célebre Pepe Sánchez. Desde ese instante, encadenó papeles memorables en teatro, cine y televisión que acompañaron a los hogares del país durante más de medio siglo.



Ana María Arango, actriz colombiana que participó en producciones de televisión como ‘Francisco el Matemático’ y ‘La Pola’, además de proyectos de cine y teatro.

Novelas y producciones icónicas en televisión

El verdadero legado de la actriz colombiana Ana María Arango se mide en las inolvidables producciones que protagonizó:



Vuelo secreto (1992 - 1998): Su interpretación de María Elvira en esta icónica comedia de oficina marcó una época dorada en la televisión colombiana.

Su interpretación de en esta icónica comedia de oficina marcó una época dorada en la televisión colombiana. Francisco el matemático (2001 - 2003): Se ganó el corazón de la juventud del país encarnando a la entrañable Doña Matilde .

Se ganó el corazón de la juventud del país encarnando a la entrañable . La Pola (2010): Una de sus actuaciones en series de época más aclamadas por la crítica y los televidentes.

Una de sus actuaciones en series de época más aclamadas por la crítica y los televidentes. La nieta elegida (2021): Donde demostró que su vigencia actoral seguía intacta interpretando a Perpetua.

Puedes leer: Muere la única hija de Paquita la del Barrio de forma repentina: ¿qué le pasó?

Su paso por producciones de gran audiencia como La casa de las dos palmas , Hasta que la plata nos separe , Amor sincero y Un bandido honrado ratificaron su indiscutible versatilidad.

Publicidad

Asimismo, en la pantalla grande dejó huellas imborrables en largometrajes como La pena máxima y, más recientemente, en Las mujeres de mi casa (2026).

Hoy, la televisión colombiana despide a un ser humano entrañable y una profesional impecable. Las muestras de afecto y los homenajes virtuales de colegas y directores demuestran que el legado de Ana María Arango permanecerá vivo para siempre en la historia audiovisual de la nación.

Publicidad

Década de 1980 (Consolidación y primeros roles)



Laura por favor (1986)

(1986) Zarabanda (1989)

(1989) La historia de Tita (1989) – Interpretó a Encarnación.

(1989) – Interpretó a Encarnación. La posada (1989 - 1990) – Interpretó a Doña Concha.

Década de 1990 (La época dorada)



La casa de las dos palmas (1990)

(1990) Vuelo secreto (1992 - 1998) – Interpretó a María Elvira.

(1992 - 1998) – Interpretó a María Elvira. La mujer del presidente (1997)

(1997) La sombra del arco iris (1998)

Década de 2000 (Grandes éxitos juveniles y familiares)



Francisco el matemático (2001 - 2003) – Interpretó a Doña Matilde (viuda de López).

(2001 - 2003) – Interpretó a Doña Matilde (viuda de López). El precio del silencio (2002)

(2002) Las noches de Luciana (2004)

(2004) Hasta que la plata nos separe (2006)

(2006) Bermúdez (2009)

Década de 2010 al presente (Últimas producciones)



Amor sincero (2010)

(2010) La Pola (2010) – Interpretó a Gertrudis.

(2010) – Interpretó a Gertrudis. El Laberinto (2012)

(2012) La Suegra (2014) – Interpretó a Prudencia.

(2014) – Interpretó a Prudencia. Laura, la santa colombiana (2015) – Interpretó a Consuelo De Upegui.

(2015) – Interpretó a Consuelo De Upegui. El tesoro (2016) – Interpretó a Carola Vda. de Suescún.

(2016) – Interpretó a Carola Vda. de Suescún. Un bandido honrado (2019) – Interpretó a Raquel.

(2019) – Interpretó a Raquel. Lala's Spa (2021)

(2021) La nieta elegida (2021) – Interpretó a Perpetua Bautista.

(2021) – Interpretó a Perpetua Bautista. Fugue State 1986 (2025)

(2025) El joven de la foto (2026) – Interpretó a Lucía Durán.

(Nota adicional: También tuvo apariciones en la serie Jardín de otoño y unitarios de drama).