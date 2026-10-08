Murió Ana María Arango, reconocida actriz colombiana de cine y televisión

La actriz colombiana Ana María Arango murió a los 76 años, según se confirmó este jueves a través de redes sociales. La noticia fue compartida por la representante de la artista y generó reacciones entre quienes siguieron su trayectoria durante más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro nacional.

Nacida en Bogotá en 1950, Arango construyó una carrera artística que la llevó a participar en producciones recordadas por el público colombiano. Su versatilidad le permitió interpretar personajes en historias de comedia y drama, además de trabajar en proyectos cinematográficos y obras teatrales.

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Su nombre estuvo vinculado a producciones como ‘Vuelo secreto’, ‘Francisco el Matemático’, ‘La casa de las dos palmas’, ‘La Pola’ y ‘La nieta elegida’. También participó en películas como ‘La pena máxima’ y ‘Retratos en un mar de mentiras’, títulos que hicieron parte de su recorrido profesional en la pantalla grande.



A lo largo de su carrera, la actriz combinó su experiencia artística con una formación académica en antropología y estudios escénicos en el exterior. Su trayectoria comenzó en la década de 1970 y se extendió durante más de 50 años, con trabajos en diferentes formatos de las artes escénicas.

Ana María Arango y sus personajes más recordados en televisión

Entre las producciones que marcaron la carrera de Ana María Arango se encuentra ‘Vuelo secreto’, comedia que ocupa un lugar especial entre los títulos recordados de la televisión colombiana.

La actriz también participó en ‘Francisco el Matemático’, una producción que llevó historias juveniles y escolares a la pantalla, y en ‘La casa de las dos palmas’, adaptación televisiva de la obra literaria de Manuel Mejía Vallejo.

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Otro de sus trabajos fue ‘La Pola’, producción ambientada en la época de la Independencia de Colombia. A esta lista se suman ‘Bermúdez’, ‘Las noches de Luciana’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘La nieta elegida’, además de su participación en ‘Laura, la santa colombiana’.

Su capacidad para desenvolverse en diferentes géneros le permitió mantenerse vinculada a proyectos de televisión durante distintas etapas de su vida profesional. En sus interpretaciones pasó por la comedia, el drama y las historias de época, demostrando la amplitud de su trabajo como actriz.

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Murió Ana María Arango a los 76 años

Estudió Antropología y se formó en el exterior

Antes de consolidar su carrera artística, Ana María Arango estudió Antropología en la Universidad de los Andes. Su formación académica fue parte de un camino que también incluyó preparación escénica en México y Francia.

La actriz comenzó a desarrollar su trayectoria profesional durante los años setenta, una época en la que la televisión colombiana ampliaba su oferta de producciones y abría espacios para nuevas figuras de la actuación.

Con el paso de los años, Arango participó en proyectos de distintos formatos y construyó una carrera que no se limitó a la pantalla chica. El cine y el teatro también ocuparon un lugar importante dentro de su recorrido.

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Sobre este último, la intérprete consideraba que era una prueba fundamental para quienes se dedican a la actuación. En su trayectoria, las tablas representaron otro espacio para desarrollar su oficio y explorar diferentes personajes.

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Las películas en las que trabajó Ana María Arango

En el cine colombiano, la actriz participó en producciones como ‘La pena máxima’ y ‘Retratos en un mar de mentiras’.

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La primera es una película que gira alrededor de la pasión por el fútbol y las emociones que despierta en sus seguidores. La segunda aborda las consecuencias del desplazamiento y la violencia a través de una historia centrada en sus protagonistas.

Su trabajo cinematográfico continuó en años recientes. Entre los proyectos mencionados en su trayectoria están ‘Quiero que me mantengan’, estrenada en 2024, y ‘Las mujeres de mi casa’, producción de 2026.

Estas participaciones muestran que su actividad artística se extendió más allá de las producciones televisivas por las que muchos espectadores la reconocen.