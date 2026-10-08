Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUERE PIERO
¿QUIÉN CUBRE DAÑOS POR GRANIZADA?
¡ACABA CON LAS CUCARACHAS!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Paola Turbay destapa el último mensaje que recibió de Miguel Uribe: “Me pesa”

Paola Turbay destapa el último mensaje que recibió de Miguel Uribe: “Me pesa”

La prima del excandidato presidencial reveló el último mensaje que recibió de Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida.

Paola Turbay sonriendo junto a un recuadro en blanco y negro de Miguel Uribe, tras destapar el último mensaje que recibió.
Paola Turbay revela detalles del último mensaje que recibió de Miguel Uribe bajo la frase “Me pesa”
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Este miércoles 7 de octubre, en el marco del primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe, la actriz y exreina de belleza Paola Turbay compartió el último mensaje que recibió de su primo, Miguel Uribe Turbay, 24 horas antes del atentado que sufrió en Bogotá.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante el evento, la exmodelo rompió en llanto al recordar que su primo la había buscado para hablar con ella, pero la conversación nunca llegó a concretarse debido a los hechos que ocurrieron posteriormente.

Publicidad

Últimas noticias

Andrés Sebastián Tolero Suárez: joven de Valledupar murió en accidente en Santa Marta
Nación

Fue el mejor en el Icfes, comenzó a estudiar Medicina y murió en un accidente en moto

Captura de cámara de seguridad que registra el momento del trágico accidente donde una mujer murió arrollada por motociclistas en Medellín.
Nación

VIDEO: Mujer murió tras ser arrollada por dos jóvenes en motocicleta en Medellín

Puedes leer: Destapan nueva pista en caso de Miguel Uribe: un número de celular está bajo la lupa

¿Cuál fue el mensaje que Miguel Uribe le dejó a Paola Turbay?

Paola Turbay mencionó durante su intervención que todo ocurrió un día antes del atentado contra Miguel Uribe. La actriz explicó que encontró una llamada perdida de su primo en su teléfono y, posteriormente, recibió un mensaje de él.

“Hola, ¿cómo vas? ¿Puedo marcarte?”, recordó Paola que decía el mensaje. Ella, según relató, le respondió: “Claro, llámame cuando quieras”.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Miguel Uribe familia rechaza acuerdo de la Fiscalía con uno de los implicados.jpg
Judiciales

Caso Miguel Uribe: decisión de la Fiscalía genera controversia en la familia del político

Revelan video del joven que atacó a Miguel Uribe
Judiciales

Destapan revelador video del joven que le quitó la vida a Miguel Uribe; así salió de su casa

Publicidad

Sin embargo, la conversación nunca ocurrió. Al día siguiente, el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe sufrió un atentado durante un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá. El entonces senador permaneció hospitalizado durante más de dos meses y falleció el 11 de agosto de 2025 como consecuencia de las heridas que sufrió en el ataque.

¿Qué más comentó Paola Turbay sobre Miguel Uribe?

Publicidad

Visiblemente afectada durante el homenaje, Paola hizo una reflexión sobre lo ocurrido ante el público presente y recordó la llamada que nunca pudo contestar.

“Esa llamada nunca ocurrió y probablemente sea la llamada perdida que más he lamentado en mi vida”, expresó. De igual forma, la actriz profundizó en el vacío que le dejó aquella conversación pendiente con su primo.

Puedes leer: Paola Turbay enfrentó compleja situación en Europa: “Respiramos profundo”

“Me pesa no haber tenido esa última conversación, me pesa no saber qué quería decirme. Y claro, daría cualquier cosa por contestarla hoy”, manifestó durante su intervención.

Publicidad

¿Cómo perdió la vida Miguel Uribe?

Publicidad

Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 mientras participaba en un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá. Durante el ataque recibió varios disparos y fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de Fontibón, antes de ser remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El entonces senador permaneció bajo atención médica durante más de dos meses, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025 a los 39 años, como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el atentado.

Te puede interesar

Video viral: Traslado de Olmedo López y Pinilla a La Picota
Nación

Esposados de pies y manos: video del traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota

Joven que le disparó a Miguel Uribe
Nación

VIDEO: Abuela de joven que disparó a Miguel Uribe rompió el silencio; una curiosa pregunta

Las autoridades capturaron a un adolescente señalado como presunto autor material del ataque y posteriormente avanzaron en la investigación para establecer las responsabilidades de otros involucrados.

Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Paola Turbay