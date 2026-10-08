Paola Turbay destapa el último mensaje que recibió de Miguel Uribe: “Me pesa”

Este miércoles 7 de octubre, en el marco del primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe, la actriz y exreina de belleza Paola Turbay compartió el último mensaje que recibió de su primo, Miguel Uribe Turbay, 24 horas antes del atentado que sufrió en Bogotá.

Durante el evento, la exmodelo rompió en llanto al recordar que su primo la había buscado para hablar con ella, pero la conversación nunca llegó a concretarse debido a los hechos que ocurrieron posteriormente.

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¿Cuál fue el mensaje que Miguel Uribe le dejó a Paola Turbay?

Paola Turbay mencionó durante su intervención que todo ocurrió un día antes del atentado contra Miguel Uribe. La actriz explicó que encontró una llamada perdida de su primo en su teléfono y, posteriormente, recibió un mensaje de él.

“Hola, ¿cómo vas? ¿Puedo marcarte?”, recordó Paola que decía el mensaje. Ella, según relató, le respondió: “Claro, llámame cuando quieras”.

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Sin embargo, la conversación nunca ocurrió. Al día siguiente, el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe sufrió un atentado durante un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá. El entonces senador permaneció hospitalizado durante más de dos meses y falleció el 11 de agosto de 2025 como consecuencia de las heridas que sufrió en el ataque.

¿Qué más comentó Paola Turbay sobre Miguel Uribe?

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Visiblemente afectada durante el homenaje, Paola hizo una reflexión sobre lo ocurrido ante el público presente y recordó la llamada que nunca pudo contestar.

“Esa llamada nunca ocurrió y probablemente sea la llamada perdida que más he lamentado en mi vida”, expresó. De igual forma, la actriz profundizó en el vacío que le dejó aquella conversación pendiente con su primo.

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“Me pesa no haber tenido esa última conversación, me pesa no saber qué quería decirme. Y claro, daría cualquier cosa por contestarla hoy”, manifestó durante su intervención.

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¿Cómo perdió la vida Miguel Uribe?

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Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado el 7 de junio de 2025 mientras participaba en un acto político en el barrio Modelia, en Bogotá. Durante el ataque recibió varios disparos y fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de Fontibón, antes de ser remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El entonces senador permaneció bajo atención médica durante más de dos meses, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025 a los 39 años, como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el atentado.

Las autoridades capturaron a un adolescente señalado como presunto autor material del ataque y posteriormente avanzaron en la investigación para establecer las responsabilidades de otros involucrados.