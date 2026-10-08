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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El Agropecuario sorprendió a La Favorita con lujoso regalo; no escatimó en gastos

El Agropecuario sorprendió a La Favorita con lujoso regalo; no escatimó en gastos

El detalle que la joven mostró en sus redes sociales generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, especialmente por la historia sentimental que rodea al empresario y su anterior pareja.

El Agropecuario y su novia La Favorita juntos en foto tras el lujoso regalo que causó revuelo en redes sociales
El Agropecuario causó revuelo en redes sociales tras darle un ostentoso regalo a su pareja La Favorita, desatando todo tipo de comentarios[cite: 12].
Foto tomada de @elreydelosagropecuarios_ y modificada por La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Juan David Tejada, más conocido como ‘El Agropecuario’, volvió a llamar la atención de los internautas tras conocerse el obsequio que le entregó a su pareja, María Gelvis, conocida como ‘La Favorita’, durante la noche del miércoles 7 de octubre.

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A través de su perfil de Instagram, la joven modelo e influenciadora compartió varias fotografías y videos en los que mostró la sorpresa que recibió. La publicación generó comentarios entre sus seguidores por el alto valor económico de los obsequios.

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Puedes leer: Filtran video de El Agropecuario, ex de Aida Victoria, intimando con La Favorita

¿Qué regalo le dio El Agropecuario a su nueva novia La Favorita?

En las grabaciones difundidas se observa un enorme arreglo floral de rosas rojas acompañado por un dispositivo móvil de alta gama de color azul claro. Esta acción provocó varias interacciones entre los usuarios que analizaron el detalle.

Los internautas no dejaron pasar los señalamientos que rodean al empresario por, presuntamente, no responder económicamente por su hijo Emiliano, fruto de su anterior relación con la empresaria Aida Victoria. Por ello, el contraste con los regalos entregados a su pareja generó múltiples críticas.

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Puedes leer: Ella es La Favorita, pareja de El Agropecuario, que aparece con él en video privado

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Entre los comentarios aparecieron mensajes como: “Con razón no cumple con las cuotas del niño; estaba reuniendo para el iPhone”. Otros usuarios también cuestionaron el origen del teléfono y preguntaron: ¿En qué publicidad le habrán dado ese teléfono? tras ver la publicación.

Además, algunos seguidores pidieron que esa misma generosidad se reflejara con su hijo Emiliano. “Queremos ver también cómo le manda al niño”, comentó una internauta.

El ostentoso regalo de El Agropecuario a La Favorita compuesto por un ramo gigante de rosas y un iPhone
La Favorita presumió en sus redes el ostentoso detalle que le dio El Agropecuario: un gigante ramo de rosas rojas y un nuevo iPhone[cite: 13].
Foto collage realizado por La Kalle; @favoritamariaofi

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¿Qué decía la nota que acompañaba el obsequio de El Agropecuario?

Además del teléfono y las flores, el regalo incluyó una tarjeta con un mensaje dirigido a María Gelvis. La dedicatoria también llamó la atención de los seguidores, quienes relacionaron algunas de sus frases con el pasado sentimental del empresario junto a Aida Victoria Merlano.

En un fragmento de la carta, Juan David Tejada expresó de manera textual que: “Quizás llegaste en un momento que ninguno de los dos había planeado, cuando todavía estaba ocupado un espacio importante de mi vida”. El mensaje hizo referencia a una etapa anterior de su vida sentimental.

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El empresario también se refirió al cierre de relaciones pasadas: “Y aunque el pasado siempre deja recuerdos, también llega un momento en el que uno entiende que algunas historias simplemente tienen que terminar”. La frase generó comentarios sobre Aida Victoria y la dedicatoria.

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Algunos seguidores aseguraron que: “Pareciera que la tarjeta fuera más dedicada para Aida y no para ella. ¡Qué montón de indirectas!”. Finalmente, escribió: “Tú no eres el reemplazo de una historia que terminó. Eres el comienzo de una historia completamente diferente”, cerrando así el mensaje que acompañó el regalo para La Favorita.

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