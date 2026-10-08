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Fue el mejor en el Icfes, comenzó a estudiar Medicina y murió en un accidente en moto

Andrés Sebastián Tolero Suárez, joven de 17 años que había obtenido el mejor resultado de Saber 11 en su institución y comenzado Medicina en la Universidad del Magdalena.

Andrés Sebastián Tolero Suárez: joven de Valledupar murió en accidente en Santa Marta
Andrés Sebastián Tolero Suárez, joven de 17 años que había obtenido el mejor resultado de Saber 11 en su institución y comenzado Medicina en la Universidad del Magdalena.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Andrés Sebastián Tolero Suárez tenía 17 años y apenas comenzaba una de las etapas que había esperado durante años. Después de destacarse por su desempeño académico y conseguir el mejor resultado en las Pruebas Saber 11 de su institución educativa, había iniciado sus estudios de Medicina en la Universidad del Magdalena.

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El joven, que había vivido gran parte de su vida en Valledupar, murió durante la madrugada de este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en Santa Marta.

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La noticia tomó por sorpresa a familiares, amigos y excompañeros, quienes ahora recuerdan al estudiante por su dedicación a los estudios y por los proyectos que apenas comenzaba a construir.

Andrés Sebastián cursó buena parte de su formación en el Colegio Nuestra Señora de Fátima (Nusefa), institución educativa vinculada a la Policía Nacional. Posteriormente se trasladó a Santa Marta para terminar el grado undécimo y continuar con su preparación académica.

Fue precisamente en esta etapa cuando consiguió uno de sus logros más importantes como estudiante.

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Andrés Sebastián obtuvo el mejor resultado en las Pruebas Saber 11

Durante su último año de colegio, el joven logró el mejor resultado en las Pruebas Saber 11 de su institución educativa.

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El resultado se convirtió en un impulso para avanzar hacia la carrera que había elegido: Medicina. Poco después, comenzó su formación profesional en la Universidad del Magdalena, en Santa Marta.

Su ingreso a la universidad representaba el inicio de una nueva etapa. Con apenas 17 años, Andrés Sebastián había dejado atrás el colegio y comenzaba a prepararse para convertirse en profesional de la salud.

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Quienes lo conocieron durante su etapa escolar lo recuerdan por su compromiso con los estudios y por el buen desempeño que tuvo durante su formación académica.

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¿Qué pasó con el joven en Santa Marta?

El accidente ocurrió en el barrio Jardín de Santa Marta, específicamente en la carrera 21 con calle 18.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, Andrés Sebastián se movilizaba en una motocicleta Bwis cuando se produjo una colisión con otro vehículo de características similares.

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La información preliminar señala que el conductor de la otra motocicleta habría omitido una señal de tránsito. Sin embargo, esta versión deberá ser establecida por las autoridades encargadas de investigar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. Como consecuencia del accidente, el joven murió.

El hecho ocurrió cuando llevaba poco tiempo de haber comenzado sus estudios universitarios y después de haber conseguido un resultado destacado durante las Pruebas Saber 11.

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Familiares trasladarán el cuerpo a Valledupar

Tras conocerse el fallecimiento, familiares y allegados comenzaron los trámites para trasladar el cuerpo de Andrés Sebastián a Valledupar, ciudad donde pasó gran parte de su vida y en la que será recibido este jueves para las exequias.

La noticia generó pesar entre familiares, amigos y excompañeros de colegio, quienes habían acompañado al joven durante diferentes momentos de su formación.

Andrés Sebastián Tolero Suárez había conseguido destacarse académicamente, terminó su etapa escolar con el mejor resultado de Saber 11 en su institución y recientemente había dado el paso hacia la carrera de Medicina.

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Ahora, sus familiares preparan su regreso a Valledupar, mientras sus seres queridos recuerdan al joven de 17 años que había comenzado a construir sus primeros proyectos profesionales.

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