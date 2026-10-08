Imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tras meses de su captura; deteriorada

Los registros visuales del juicio de Cilia Flores en Nueva York han encendido las alarmas internacionales. Durante la más reciente audiencia en un tribunal federal, la ex primera dama de Venezuela reapareció a través de los bocetos judiciales de la reconocida artista de corte Jane Rosenberg.

Las ilustraciones reflejan un cambio físico drástico: una figura visiblemente deteriorada y cabizbaja, una imagen muy distante de la opulencia que exhibía en Caracas antes de su captura en enero de 2026.

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Debido a la estricta prohibición de cámaras fotográficas o de video dentro de las salas federales estadounidenses, los trazos de Rosenberg se han convertido en el único testimonio visual de su reclusión.



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El juez federal niega la solicitud de casa por cárcel

La sesión legal de este jueves tenía como objetivo principal evaluar una medida humanitaria solicitada por sus abogados. Cumplidos exactamente 9 meses de detención de la acusada, la defensa técnica argumentó serios problemas de salud cardíaca que supuestamente ponían en riesgo su vida dentro de la cárcel. Sin embargo, el juez federal Alvin Hellerstein fue contundente al denegar la solicitud de arresto domiciliario.



El magistrado fundamentó su veredicto señalando que existe un riesgo extremo de fuga debido al inmenso poder político y económico que la estructura de Flores aún retiene a nivel internacional. Asimismo, el tribunal determinó que su liberación temporal representa un peligro potencial para la seguridad pública y para la integridad de los testigos clave que testificarán en el proceso penal.

Reclusión en Brooklyn y cargos por tortura

Tanto Flores como su esposo, el expresidente venezolano Nicolás Maduro, permanecen bajo estricta custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. La situación jurídica de la pareja se ha tornado mucho más compleja en las últimas semanas, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sumara nuevas acusaciones formales de gravedad extrema.

A los cargos iniciales se les añadió el delito de conspiración para cometer tortura. La fiscalía de Manhattan sostiene que ambos ordenaron y supervisaron un sistema sistemático de represión violenta en Venezuela, el cual incluyó golpizas, asfixia y descargas eléctricas aplicadas a disidentes políticos y a por lo menos tres ciudadanos estadounidenses.

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Revelan imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tras meses de su captura. /Foto: fueron creados por la reconocida artista estadounidense Jane Rosenberg.

Revelan imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, tras meses de su captura. /Foto: fueron creados por la reconocida artista estadounidense Jane Rosenberg.

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¿Por qué están prohibidas las fotos en el juicio de Cilia Flores?

El uso de cámaras fotográficas, dispositivos de video o grabadoras de audio está estrictamente prohibido en las salas de audiencias debido a la Regla 53 de las Normas Federales de Procedimiento Penal de los Estados Unidos.

Esta estricta normativa busca garantizar el derecho a un juicio justo, protegiendo la integridad de los testigos y evitando que el proceso judicial se convierta en un espectáculo mediático que pueda presionar o sesgar la neutralidad del jurado.

Debido a esta restricción legal, los medios de comunicación internacionales dependen por completo del talento de artistas de tribunales autorizados como Jane Rosenberg, cuyos trazos sobre papel representan la única ventana visual permitida para conocer el estado y la apariencia física de los acusados durante las sesiones del tribunal federal de Nueva York.