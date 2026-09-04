La nueva estrategia de Nicolás Maduro para tumbar cargos en su contra en Estados Unidos

El caso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados y trasladados a Estados Unidos el pasado 3 de enero, tiene un nuevo capítulo. La defensa del exmandatario presentó una estrategia para intentar desestimar los cargos judiciales en su contra, apelando al argumento de la inmunidad soberana.

El abogado Barry Pollack, quien lidera la defensa de Maduro, presentó dos mociones ante un tribunal federal de Nueva York. La primera busca que se desestime la totalidad de la acusación bajo el argumento de que Maduro conserva inmunidad soberana como jefe de Estado.

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De manera alternativa, en caso de que esta petición no prospere, la defensa solicitó que se desestime el cargo de conspiración. Según el equipo jurídico, el tribunal tampoco tendría jurisdicción sobre Maduro en relación con este cargo.



Casi de manera paralela, la defensa de Cilia Flores presentó una petición similar para desestimar los cargos en su contra. Sus abogados sostienen que la esposa de Maduro también está protegida por la inmunidad soberana que, según su argumento, comparte como primera dama de Venezuela.

¿Qué es la inmunidad soberana y cómo la usa la defensa de Maduro?

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La defensa sostiene que Maduro mantiene inmunidad como jefe de Estado de facto y que las conductas por las que fue acusado estarían relacionadas con sus funciones oficiales. Bajo este argumento, sus abogados buscan que el tribunal determine que carece de jurisdicción para procesarlo.

El caso entró así en una etapa que podría resultar determinante para el futuro del proceso. La Fiscalía de Estados Unidos tiene hasta el próximo 2 de octubre para responder formalmente a las mociones presentadas por las defensas.

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Posteriormente, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia en la que se analizarán los argumentos relacionados con estas solicitudes.

Por ahora, el juicio de Maduro y Flores continúa programado para junio de 2027, aunque su realización dependerá de las decisiones que tome el tribunal frente a las mociones de sus abogados.

¿Cuáles son los cargos contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, conspiración para importar drogas y delitos relacionados con la posesión de armas automáticas. El exmandatario permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en Caracas, el 3 de enero de 2026.

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Por su parte, la defensa de Cilia Flores también presentó argumentos relacionados con la inmunidad soberana. Su abogado, Mark Donnelly, citó precedentes de casos estadounidenses relacionados con esposas de jefes de Estado, entre ellos los de Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.

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La estrategia jurídica de Maduro también cuestiona la posición de Estados Unidos frente a su condición de jefe de Estado. Su defensa sostiene que Washington dejó de reconocerlo como presidente legítimo, pero posteriormente ha mantenido relaciones con Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo del país tras su captura.

El argumento de la inmunidad soberana enfrenta, sin embargo, importantes obstáculos. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo en 2019 y existen precedentes, como el caso del exgobernante panameño Manuel Noriega, en los que tribunales estadounidenses rechazaron argumentos similares.

Mientras el tribunal analiza las solicitudes, la Fiscalía deberá responder antes del 2 de octubre. La audiencia sobre las mociones está prevista para el 17 de noviembre y, por el momento, el juicio continúa fijado para junio de 2027.