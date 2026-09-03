Así fue como el hijo de Jonathan Meléndez se salvó de morir; será testigo clave

Este 1 de septiembre fueron encontrados los cuerpos sin vida de Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de tres años y una trabajadora del hogar en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Sin embargo, otro hijo del tecladista logró sobrevivir.

El menor, de seis años, fue el único integrante de la familia que salió ileso del ataque. Las autoridades del Estado de México lo localizaron con vida y sin heridas tras el suceso.

Actualmente, el niño se encuentra bajo el cuidado de familiares directos, quienes le brindan el acompañamiento necesario. Además, recibe atención de personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



¿Cómo sobrevivió el hijo de Jonathan Meléndez?

De acuerdo con el reporte oficial, el menor logró esconderse en una de las habitaciones de la vivienda mientras ocurría el ataque. Al ingresar al inmueble ubicado en la Zona Esmeralda, los agentes encontraron al niño “con vida dentro del inmueble y sin signos de violencia”.

De esta manera, el menor logró permanecer a salvo mientras ocurría el ataque en la que murieron su padre, su madre embarazada y su hermana de tres años. Ahora, una de las prioridades de las autoridades es garantizar su bienestar y protección.

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Los investigadores también deberán establecer si el niño puede aportar información relevante para esclarecer lo sucedido. Su declaración, de ser recabada bajo los protocolos correspondientes para menores de edad, podría ayudar a establecer qué ocurrió antes y durante el ataque.

¿Quién era Jonathan Meléndez? El fundador de Camilo Séptimo Foto: Redes de Jonathan Meléndez

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¿Qué podría revelar el testimonio del hijo de Jonathan Meléndez ante la Fiscalía?

La declaración del menor podría aportar información sobre lo ocurrido antes y durante el ataque. Las autoridades buscan establecer, entre otros aspectos, cómo ingresaron los responsables al departamento, debido a que las cerraduras del inmueble no presentaban signos de haber sido forzadas.

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Entre los detenidos se encuentra Diego Sebastián “N”, identificado por las autoridades como socio comercial de Jonathan Meléndez. Ambos compartían una agencia de viajes y, según las investigaciones, existía una presunta deuda superior a 300.000 pesos mexicanos.

¿Cómo fue el ataque contra Jonathan Meléndez?

Las autoridades señalaron que el crimen ocurrió entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del 1 de septiembre, luego de que vecinos de la torre residencial donde habitaba la familia alertaron a la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

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Los residentes reportaron gritos y múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del departamento del músico. Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad localizaron los cuerpos sin vida de Jonathan Meléndez, de 38 años, y de su esposa, Ana Paola, de 35 años, quien tenía varios meses de gestación.

