Músico de banda mexicana muere junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años

Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana de rock Camilo Séptimo, murió el martes 1 de septiembre junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una mujer de 21 años, dentro de un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El caso ocurrió en una zona residencial de Zona Esmeralda y rápidamente generó atención por la identidad del músico y por las circunstancias en las que fueron encontradas las cuatro personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dos hombres fueron detenidos por su probable participación en los hechos.



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El reporte a las autoridades se recibió alrededor de las 11:50 p. m., cuando la Policía Municipal fue alertada sobre varias personas sin vida dentro de una torre residencial. Al llegar al inmueble, los agentes encontraron a las cuatro víctimas.

Entre ellas estaba Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, agrupación mexicana reconocida dentro de la escena del rock.

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¿Quiénes eran las otras víctimas?

De acuerdo con la información publicada por El Universal, la esposa del músico fue identificada como Ana Paola, de 35 años, quien estaba embarazada.

La pareja también tenía una hija de 3 años, quien fue encontrada dentro del departamento junto con las demás víctimas. La cuarta persona era una mujer de 21 años que trabajaba como empleada doméstica de la familia.

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La Fiscalía entregó detalles sobre las condiciones en las que fueron localizadas las víctimas y señaló que presentaban diferentes lesiones.

En su comunicado, el organismo investigador precisó: “Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”.

Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo, muere junto a su esposa e hija FOTOS

¿Por qué asesinaron a Jhonatan Meléndez?

La Fiscalía del Estado de México señala que Jonathan Meléndez fue asesinado debido a un conflicto económico con un socio de negocios, identificado como Diego Sebastián "N", quien presuntamente acudió al domicilio del músico para exigirle una fuerte suma de dinero.

Al tratarse de una persona de confianza, el agresor y un cómplice lograron ingresar al departamento en Atizapán sin forzar las cerraduras; sin embargo, el tecladista ya temía por su seguridad, ya que horas antes había advertido a un amigo cercano que llamara a la policía si no lograba comunicarse con él tras la reunión con dicho individuo.

Un menor de 6 años fue encontrado con vida

Dentro del departamento también había un menor de 6 años, quien fue localizado con vida y, según la información entregada por las autoridades, no presentaba signos de violencia.

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El hallazgo del niño ocurrió mientras los agentes revisaban el lugar después de recibir el reporte sobre las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

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En el mismo inmueble también fue encontrado el perro de la familia, que estaba atado dentro del departamento.

Estos elementos hacen parte de los datos conocidos hasta ahora sobre lo ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, mientras las autoridades avanzan en la investigación y establecen la participación que habrían tenido los dos hombres detenidos.

