El día que Gustavo Cerati supo que su papá tenía cáncer; inspiró su canción 'Té para Tres'

Si alguna vez te has conmovido al escuchar los acordes de Soda Stereo, es muy probable que conozcas "Té para Tres". A simple vista, la hermosa melodía parece narrar una tranquila tarde de onces familiares.

Sin embargo, la realidad detrás de este tema es profundamente desgarradora: describe de forma exacta el doloroso momento en que Gustavo Cerati y su familia recibieron la cruda noticia de que su padre sufría de cáncer terminal.

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Esta obra no tiene absolutamente nada de ficción. Se trata de la transcripción musical y lírica de un episodio real, crudo y sumamente honesto que marcó para siempre la vida del artista y su entorno familiar más cercano.



¿Cuál es la historia real detrás de "Té para Tres" de Soda Stereo?

Para comprender el origen de esta composición, debes viajar en el tiempo a una tarde lluviosa en la casa de la familia Cerati. Allí se encontraban Gustavo junto a sus padres, Lilian Clark y Juan José Cerati.

En ese hogar, tomar el té era considerado una tradición diaria prácticamente sagrada, ya que Lilian, al ser heredera de irlandeses, nunca dejaba faltar esta infusión en su mesa.

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No obstante, aquella tarde en particular tuvo una atmósfera completamente distinta y cargada de tensión.

Sobre la mesa descansaba un sobre cerrado que contenía análisis clínicos con noticias sumamente difíciles.

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Al abrirlo, la familia entera confirmó el peor de los diagnósticos: Juan José padecía de un cáncer terminal, una enfermedad devastadora que lamentablemente terminaría con su vida en un par de años.

Lilian Clark recuerda que su esposo era un hombre sumamente realista al que no le gustaba que le ocultaran las cosas, razón por la cual decidieron enfrentar el terrible diagnóstico todos juntos en esa misma mesa.

A pesar de que Juan José los observaba con un enorme dominio de sí mismo y total tranquilidad, Lilian no pudo contener la angustia y terminó quebrándose frente a ellos.

Para Gustavo, ver a su madre desmoronarse mientras su padre aceptaba con serenidad su destino fue una escena desgarradora que lo golpeó con fuerza.

¿Qué significan las frases de la canción "Té para Tres"?

Si prestas atención a la letra que compuso Gustavo Cerati, te darás cuenta de que es una descripción sumamente fiel de los hechos. Cada verso funciona como un registro exacto de lo vivido en ese comedor familiar mientras afuera la lluvia caía.

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"Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada": Describe de manera directa y sin adornos el comedor donde se encontraban reunidos y el clima lluvioso de aquella tarde.

Describe de manera directa y sin adornos el comedor donde se encontraban reunidos y el clima lluvioso de aquella tarde. "Un poco de miel / Un poco de miel no basta": Esta conmovedora línea hace referencia a que, por más que intentaran consolarse o endulzar de alguna manera el momento familiar, nada de lo que hicieran podía cambiar o restar gravedad a la cruda realidad que leían en los papeles médicos.

Esta conmovedora línea hace referencia a que, por más que intentaran consolarse o endulzar de alguna manera el momento familiar, nada de lo que hicieran podía cambiar o restar gravedad a la cruda realidad que leían en los papeles médicos. "El eclipse no fue parcial y cegó sus miradas": El diagnóstico representó un impacto absoluto e irreversible para los tres. Fue un golpe tan duro que los dejó completamente mudos, sin saber hacia dónde mirar, como si se les hubiera apagado la luz de forma repentina.

El diagnóstico representó un impacto absoluto e irreversible para los tres. Fue un golpe tan duro que los dejó completamente mudos, sin saber hacia dónde mirar, como si se les hubiera apagado la luz de forma repentina. "Te vi que llorabas / Te vi que llorabas por él": Es la frase más íntima del tema, inspirada directamente en el instante exacto en que Lilian Clark se quebró de dolor frente a su esposo e hijo.

Es la frase más íntima del tema, inspirada directamente en el instante exacto en que Lilian Clark se quebró de dolor frente a su esposo e hijo. "Un sorbo de distracción buscando descifrarnos": Refleja la desesperada necesidad de Gustavo de aferrarse a un gesto cotidiano y rutinario, como beber un sorbo de té, en un intento por asimilar y procesar una realidad que parecía del todo imposible de comprender.

Refleja la desesperada necesidad de Gustavo de aferrarse a un gesto cotidiano y rutinario, como beber un sorbo de té, en un intento por asimilar y procesar una realidad que parecía del todo imposible de comprender. "No hay nada mejor que casa": Esta frase funciona como un refugio emocional para la familia. Con ella, Cerati subraya que ante la inminente tragedia que se avecinaba, el único lugar en el mundo donde querían estar era allí, juntos y protegidos en la calidez de su hogar.

¿Cómo afectó este momento a Gustavo Cerati y su música?

El impacto de enterarse de la enfermedad de su progenitor fue tan traumático para Gustavo que le impidió conciliar el sueño durante toda esa noche.

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Completamente desvelado y con la necesidad de exteriorizar todo el dolor que llevaba dentro, se sentó a escribir la canción de inmediato. Aunque representó un golpe sumamente duro, la forma que tuvo el artista para procesar y canalizar semejante tristeza fue a través de la música.

La canción salió a la luz en 1990 y, a pesar de que su versión original duraba menos de tres minutos, terminó por convertirse en una obra eterna para todos sus seguidores.

De hecho, existe una presentación muy célebre en MTV de Soda Stereo donde la banda interpretó una versión extendida de más de cuatro minutos.

En ella, Gustavo incorporó un solo de guitarra muy especial que estuvo inspirado en "Cementerio Club", una canción del músico Luis Alberto Spinetta.

Juan José Cerati falleció el 3 de enero de 1992, un suceso que marcó de forma profunda la existencia de Gustavo.

Años más tarde, en 2014, Gustavo Cerati partió de este mundo, pero su madre sigue recordando vívidamente aquella tarde lluviosa cada vez que escucha estos versos que nacieron de un dolor real, sin intenciones de romantizar la enfermedad.

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Al escuchar "Té para Tres", queda claro que no te encuentras ante una simple melodía, sino ante el testimonio de una de las despedidas más íntimas y honestas de la música.

