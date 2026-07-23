Letra completa de 'Mala de profesión' de Yeison Jiménez | VIDEO OFICIAL

Yeison Jiménez vuelve a ser protagonista en la escena musical con una nueva canción que rápidamente ha llamado la atención de sus seguidores.

Se trata de 'Mala de profesión', un tema que presenta una historia de desamor, decepción y arrepentimiento desde la perspectiva de un hombre que asegura haber quedado sorprendido por una mujer que, según describe la canción, terminó convirtiéndose en su peor derrota.

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Letra completa de Mala de profesión de Yeison Jiménez

Yo sí soy muy pendejo, a mí qué me pasó

Me miro en el espejo y solo veo un huevón

Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

Pensé que a estas alturas me las sabía todas.

Te vi tan inocente, tan fresa y a la moda.

El que la viera tan santita y tan callada

podía apostar que esa mujer no hacía nada.

Y eso pensaba yo.

[Coro]

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El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira.

Le gusta jugar con hombres, pobre el que tenga en la mira.

El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón.

Un alma sin sentimientos, mala de profesión.

Contigo estoy pagando lo que le hice a las otras.

Como no sé perder, me duele esta derrota.

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Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

[Coro]

El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira.

Le gusta jugar con hombres, pobre el que tenga en la mira.

El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón.

Un alma sin sentimientos, mala de profesión.

Contigo estoy pagando lo que le hice a las otras...

Como no sé perder, me duele esta derrota.

Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

[Coro]

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El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira.

Le gusta jugar con hombres, pobre el que tenga en la mira.

El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón.

Un alma sin sentimientos, mala de profesión...

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Así suena Mala de profesión - Yeison Jiménez

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'Mala de profesión' es una de las canciones inéditas de Yeison Jiménez que llega al público después de su muerte y permite a sus seguidores volver a escuchar la voz del artista en un lanzamiento póstumo.

El tema, que fue escrito e interpretado por el cantante, también contará con un video oficial para acompañar esta esperada canción. Aquí puedes conocer la letra completa de 'Mala de profesión' y ver el video oficial de Yeison Jiménez.

Video oficial: Mala de profesión- Yeison Jiménez