Revelan último audio que Yeison Jiménez envió a su productor: "Urgente"

A pocas horas del lanzamiento oficial de 'Mala de profesión', una canción inédita de Yeison Jiménez, salió a la luz un audio que el cantante le envió a su productor musical antes de su fallecimiento y en el que hablaba con enorme entusiasmo sobre el tema que quería grabar.

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El encargado de compartir este recuerdo fue Danny on the Beat, productor que trabajó con el artista y que decidió publicar un emotivo video para contar cómo nació la canción y mostrar parte de las conversaciones que tuvo con Yeison durante el proceso de producción.

La canción será estrenada oficialmente este 23 de julio por el equipo de trabajo y la familia del cantante.

De acuerdo con la información compartida, se trata de la primera canción inédita que se publica oficialmente como parte del legado musical que Yeison Jiménez dejó grabado antes de su fallecimiento.

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En medio de la expectativa por conocer el tema, el productor reveló un audio que permite escuchar directamente al artista hablando sobre la canción y explicando cómo se imaginaba algunos de sus sonidos.

“Quiero contarles que hay una canción que Yeison Jiménez tenía mucho en su mente y le gustaba mucho”.

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El audio de Yeison Jiménez sobre “Mala de profesión”

En el mensaje de voz que recibió su productor, Yeison Jiménez hablaba con entusiasmo sobre el proyecto y dejaba claro que quería avanzar rápidamente con la grabación.

“Es una canción que a él lo tenía loco, que sabía que iba a ser un éxito y de hecho la empezó a probar en algunos conciertos”.

El artista también tenía una fecha en mente para presentar oficialmente el tema.

En otro de los mensajes que el productor mostró durante el video, se puede leer la petición que Yeison le hizo para encontrar un espacio en su agenda y trabajar en la canción.

“Cucho, cómo está de tiempo, necesito hacer esta canción urgente pa' lanzarla en diciembre”.

Yeison Jiménez tenía claro cómo quería que sonara la canción

Uno de los detalles que más llamó la atención en el relato del productor fue la claridad con la que Yeison Jiménez llegó al estudio. Según Danny on the Beat, el cantante no llegó simplemente a grabar una canción, sino que tenía una idea muy concreta sobre el sonido que quería conseguir.

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El artista incluso imaginaba algunos detalles específicos de la producción y tenía claro qué instrumentos quería escuchar en el resultado final.

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En el audio compartido por el productor, Yeison explicó cómo imaginaba uno de los momentos más importantes de la canción:

“El coro de esta canción es muy pegajoso, yo me imaginaba un solo de trompeta para-ra-ra-ra”.

A partir de esa idea comenzó un proceso de producción en el que participaron diferentes elementos musicales. Danny mostró parte del trabajo realizado con trompetas, acordeones, guitarras y requintos, instrumentos que ayudaron a construir la versión final de la canción.

El productor explicó que las ideas que Yeison llevaba al estudio tuvieron una gran influencia en el resultado, precisamente porque el cantante sabía muy bien qué quería escuchar.

Esta es la letra completa de 'Mala de profesión', la nueva canción de Yeison Jiménez. /Foto: Instagram @yeisonjimenez

“Nos reunimos en el estudio, yo escuché las ideas de Yeison e influyó mucho en la producción porque tenía muy clara la canción en su mente”.

El resultado final, según Danny, terminó acercándose a la visión que el propio Yeison Jiménez había imaginado desde el comienzo.

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La publicación del productor permitió conocer un lado más personal del proceso creativo del cantante y, sobre todo, escuchar su propia voz hablando de una canción que esperaba lanzar y que tenía entre sus proyectos musicales.

Al finalizar su video, Danny on the Beat le dedicó unas palabras al cantante mientras mostraba el resultado del trabajo realizado en el estudio:

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“Yeison, negrito, esta es la melodía que tenías en la cabeza”.

Así suena Mala de profesión - Yeison Jiménez