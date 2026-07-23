Pesada broma de La Kalle con Luis Alfonso; hermana de Yeison Jiménez fue cómplice

Si eres seguidor de la música popular, seguro sabes que Luis Alfonso está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de pura celebración por el estreno de su nuevo álbum, titulado "Lindo, Lindo", terminó convirtiéndose en un escenario de risas, nervios y bromas pesadas que casi se salen de control.

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Todo ocurrió durante la transmisión en vivo del programa "Cada loco con su tema" de la emisora La Kalle, que se trasladó directamente al evento de lanzamiento para llevarle a los oyentes cada detalle de la producción discográfica.



Bajo la conducción de Alejandro y Roberto, el ambiente estaba cargado de energía, pero también de planes secretos que el 'Señorazo' no veía venir.



La dinámica principal del evento parecía sencilla: encontrar al fan que más se pareciera a Luis Alfonso.

Mientras se conocían detalles de las nuevas canciones y las colaboraciones estrella del álbum con artistas como Jhon Alex Castaño y Piso 21, el equipo de La Kalle ya estaba cocinando lo que sería una tarde inolvidable.

Lo que empezó como un concurso de imitadores pronto escaló a una serie de tres o cuatro bromas pesadas que pusieron a prueba el carisma del cantante.

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Lo que nadie se esperaba era que entre el público y los invitados se encontraba una cómplice de lujo: la hermana de Yeison Jiménez.

¿En qué consistieron las tres bromas pesadas de La Kalle con el imitador de Luis Alfonso?

Para entender el revuelo causado en el lanzamiento de "Lindo, Lindo", lo primero que debes tener claro es que el "Luis Alfonso" que protagonizó estos momentos no era el artista original.

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Se trató de un imitador conseguido por Alejandro y Roberto, los conductores del programa "Cada Loco Con Su Tema" de La Kalle, para poner a prueba a los asistentes y a los invitados especiales.

La jornada estuvo marcada por tres momentos clave que pasaron de la emoción al suspenso:

En la primera broma, los locutores llamaron al escenario a una señora mayor que se declaró fiel seguidora del 'Señorazo'. Le aseguraron que cumpliría su sueño de conocer al verdadero Luis Alfonso. Al encontrarse con el imitador, la emoción de la mujer fue tan real que sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin embargo, al revelarle que se trataba de un doble, ella no se molestó; al contrario, tomó la situación con mucha gracia y humor. a segunda broma tuvo como "víctima" a Kevin, un cantante emergente invitado al evento. Roberto y Alejandro le propusieron una oportunidad de oro: entrar al camerino para pactar una colaboración musical con el propio Luis Alfonso. Kevin, convencido de que estaba ante su ídolo, se llevó una sorpresa monumental al descubrir, ya dentro del camerino, que todo era una pesada broma de la emisora. El engaño masivo con la complicidad de la familia Jiménez: Sin duda, la tercera broma fue la más ambiciosa. Para lograr que el imitador subiera a la tarima principal, el equipo de La Kalle buscó la aprobación de la hermana de Yeison Jiménez, quien se encontraba en el lugar. Ella no solo aceptó participar, sino que, con mucha picardía, les dio tips y consejos para asegurar que el engaño fuera perfecto. Gracias a su ayuda, el imitador logró engañar a los más de 4,000 asistentes, quienes por unos minutos creyeron que el verdadero artista había salido a escena antes de tiempo.

Estas ocurrencias de Alejandro y Roberto convirtieron el lanzamiento en una experiencia llena de risas, demostrando que en el mundo de la música popular, el buen humor es tan importante como el talento.

¿Cómo participó la hermana de Yeison Jiménez en la broma a Luis Alfonso?

La hermana del también cantante Yeison Jiménez jugó un papel fundamental como cómplice silenciosa y luego activa. En lugar de advertir a Luis Alfonso, se unió a la dinámica de Alejandro y Roberto.

Su participación alcanzó el punto máximo cuando, demostrando su sentido del humor y cercanía con el gremio, alentó a los locutores a llevar la broma hasta las últimas consecuencias sobre el escenario.

Esta alianza entre la emisora y la familia Jiménez añadió un ingrediente de sorpresa que el artista no esperaba en su propia noche de gala.

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Alejandro terminó intimidado por 'chistosito'

Lo que parecía una entrevista tranquila con los hombres de seguridad de Luis Alfonso, "El Original", terminó convirtiéndose en un momento inesperado y lleno de risas.

Durante la conversación, Alejandro comenzó a bromear con uno de los escoltas, pero la situación se salió de control cuando el hombre decidió responderle de una manera muy particular.

VIDEO: Alejo se puso de chistoso y terminó levantado por hombre de seguridad Foto: La Kalle

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En medio del juego, el integrante del equipo de seguridad levantó a Alejandro y le dio una fuerte zarandeada, dejándolo completamente sorprendido y sin saber cómo reaccionar.

La escena provocó las carcajadas inmediatas de Blanco, quien no pudo contener la risa al ver cómo la broma terminó volviéndose en contra de su compañero.

Todo ocurrió en vivo y quedó registrado ante las cámaras, convirtiéndose en uno de los momentos más espontáneos, divertidos y comentados de la jornada.