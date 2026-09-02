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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / El juicio del siglo tiene fecha: el "cerebro" del 11-S será juzgado tras 27 años de espera

El juicio del siglo tiene fecha: el "cerebro" del 11-S será juzgado tras 27 años de espera

Un juez militar fijó el juicio contra Jalid Sheij Mohamed, cerebro del 11-S, para 2028. Conozca por qué tardó 27 años y qué pasará con la pena de muerte.

Torres Gemelas Nueva York 11 de septiembre y juicio 2028
Torres Gemelas Nueva York 11 de septiembre y juicio 2028
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

A casi tres décadas de los atentados terroristas más devastadores en suelo estadounidense, el proceso legal contra el autor intelectual finalmente ve una luz clara en el horizonte.

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Un juez militar en la base de Guantánamo ha fijado formalmente el inicio del juicio del 11-S para el 5 de junio de 2028.

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La decisión rompe un estancamiento jurídico de más de 20 años y genera una ola de preguntas sobre el destino de Jalid Sheij Mohamed, el autoproclamado cerebro del 11 de septiembre, y sus coacusados.

Puedes leer: Revelan impactante video inédito del ataque a las Torres Gemelas

¿Por qué ha tardado tanto el juicio de Guantánamo?

Para millones de personas en todo el mundo, resulta incomprensible que el proceso judicial contra los responsables de la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono no haya concluido.

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La respuesta principal radica en las tácticas de interrogatorio utilizadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tras la captura de los sospechosos en Pakistán a principios de la década de 2000.

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Mohamed y los otros implicados fueron sometidos a programas de detención secreta y a métodos de tortura física y psicológica extrema, incluyendo el "waterboarding" o ahogamiento simulado.

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Cuando el caso llegó a los tribunales militares de la bahía de Guantánamo, las defensas legales argumentaron con éxito que gran parte de las confesiones iniciales obtenidas bajo torturas de la CIA quedaban completamente invalidadas para un juicio formal.

Esto desató una batalla legal de mociones, revisiones de pruebas y apelaciones que sepultó el calendario judicial durante un cuarto de siglo.

El misterio de la pena de muerte y la revocación de acuerdos

Otro factor crítico en el retraso del juicio del 11 de septiembre de 2028 ha sido el debate en torno a la pena de muerte.

El caso dio un giro drástico cuando el gobierno de los Estados Unidos exploró acuerdos de culpabilidad.

Estos pactos estipulaban que Jalid Sheij Mohamed y sus cómplices aceptarían una cadena perpetua a cambio de que se retirara la pena capital de la mesa.

Jalid Sheij Mohamed
Jalid Sheij Mohamed

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A pesar de que los acuerdos fueron firmados inicialmente por las autoridades del tribunal militar, el Pentágono revocó abruptamente dicha medida debido a la intensa presión política y la indignación de los familiares de las víctimas.

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Al reactivarse la posibilidad de la inyección letal, el proceso regresó a una fase de preparación sumamente meticulosa, obligando al tribunal a establecer la fecha de 2028 para blindar el juicio contra futuros vacíos legales.

El anuncio de la fecha del juicio representa un hito agridulce.

Los familiares de las casi 3.000 víctimas fatales han esperado respuestas inmediatas durante una generación entera.

Muchos de los padres y sobrevivientes directos de la tragedia han fallecido esperando justicia. La fijación del juicio al cerebro del 11-S en 2028 promete destapar los archivos más oscuros de la seguridad nacional y la llamada "guerra contra el terrorismo" en un evento judicial que paralizará la opinión pública global.

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