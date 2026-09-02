Familiar de Pamela Cisneros rompe el silencio y revela el diagnóstico que la marcó

El hermano de Pamela Cisneros, la mujer involucrada en el ataque ocurrido en Times Square, rompió el silencio y entregó nuevos detalles sobre los antecedentes personales y de salud mental que, según su familia, marcaron los últimos años de su vida.

Patrick Peralta habló con el New York Post y aseguró que su hermana, de 49 años y residente de Queens, había enfrentado durante años problemas relacionados con su salud mental.



De acuerdo con su relato, Pamela Cisneros habría sido diagnosticada con trastorno bipolar y había logrado mantener cierta estabilidad mientras recibía tratamiento.

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“Creo que era bipolar, pero no sé qué más le pasaba”, afirmó Peralta al medio estadounidense.

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El familiar explicó que Pamela Cisneros era madre de tres hijos y que, durante los últimos años, había conseguido mantenerse estable con ayuda de la medicación.

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Incluso, según su hermano, el sábado anterior a los hechos parecía encontrarse bien.

Sin embargo, la familia no volvió a tener contacto cercano con ella después de ese momento. Peralta contó que la última vez que había visto a su hermana había sido durante el cumpleaños de su padrastro, a comienzos de agosto.

La situación cambió cuando Peralta comenzó a conocer lo ocurrido a través de las noticias de Nueva York.

Al ver las imágenes y los reportes sobre la mujer involucrada en el ataque de Times Square, tuvo temor de que se tratara de su hermana.

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“Fue entonces cuando me enteré y me preocupé. Esperaba que no fuera ella”, relató.

El hermano también recordó que Pamela Cisneros había atravesado una depresión posparto después del nacimiento de su segundo hijo. Según su testimonio, este episodio habría sido uno de los antecedentes de las dificultades de salud mental que enfrentó posteriormente.

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Peralta también planteó la posibilidad de que su hermana no hubiera recibido a tiempo la medicación que utilizaba como parte de su tratamiento.

La sospechosa mostró signos de alteración al pronunciar sus últimas palabras antes de ser procesada por las autoridades en Nueva York. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué ocurrió con Pamela Cisneros en Times Square?

Los hechos ocurrieron el lunes 31 de agosto de 2026 en una de las zonas más concurridas de Manhattan.

Según la información entregada sobre el caso, Pamela Cisneros habría atacado con cuchillos a dos personas en las inmediaciones de Times Square.

Una de las víctimas fue un hombre de 68 años que resultó herido y posteriormente fue trasladado a un hospital.

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La segunda víctima, una mujer de 32 años vinculada al sector financiero, murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

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Después del ataque, agentes del Departamento de Policía de Nueva York rodearon a Cisneros. Los oficiales intentaron que soltara los cuchillos y, según los reportes, utilizaron dispositivos de descarga eléctrica para intentar detenerla.

Al no conseguir que depusiera las armas y ante lo que las autoridades consideraron una amenaza, varios agentes dispararon. Cisneros fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su muerte.