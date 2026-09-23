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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / El país de Europa con el salario mínimo más alto en 2026; así funciona su mercado laboral

El país de Europa con el salario mínimo más alto en 2026; así funciona su mercado laboral

Si estás evaluando emigrar al viejo continente en busca de mejores ingresos, te revelamos cuál es el destino con la remuneración mínima más elevada.

¿Cuál es el país con el salario mínimo más alto de Europa? Lista y requisitos
¿Cuál es el país con el salario mínimo más alto de Europa? Lista y requisitos
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Si estás considerando que una de las mejores oportunidades para mejorar tu calidad de vida es emigrar a otro país, Europa suele ser uno de los destinos más atractivos debido a sus ingresos y facilidades para estudiar y vivir.

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Al contar con el euro, que es una de las divisas más estables y fuertes, trabajar en el viejo continente te permite acceder a ingresos significativamente superiores a los de la región latinoamericana.

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¿Cuál es el país con el salario mínimo más alto de Europa en 2026?

Según estimaciones de EURopean Employment Services, en 2026 el país que ostenta el salario mínimo más alto del continente europeo es Luxemburgo, con una cifra de 2.704 euros al mes.

Esta nación se encuentra geográficamente ubicada entre tres potencias europeas: Alemania, Francia y Bélgica.

Si te interesa buscar empleo en este país, debes saber que los sectores con mayor demanda laboral identificados en la región son los siguientes:

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  • Hotelería
  • Limpieza y mantenimiento
  • Comercio
  • Construcción
  • Logística y transporte

En Europa, el promedio salarial oscila entre los 620 euros y los 2.704 euros mensuales, recordando que muchos de estos sueldos se calculan y pagan por hora trabajada.

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No obstante, los análisis económicos precisan que aunque un salario superior a los 2.000 euros resulte elevado, es fundamental que conozcas de antemano el costo de vida de ese país para determinar cuál será tu poder adquisitivo real.

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¿Cómo es el escalafón de salarios mínimos en los países europeos?

Las cifras estimadas por EURopean Employment Services dividen los ingresos mínimos mensuales de los países de la región en tres rangos principales:

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Países con salario mínimo superior a 1.500 EUR al mes:

  • Luxemburgo: 2.704 EUR
  • Irlanda: 2.391 EUR
  • Alemania: 2.343 EUR
  • Países Bajos: 2.295 EUR
  • Bélgica: 2.112 EUR
  • Francia: 1.823 EUR

Países con salario mínimo de 1.000 EUR a 1.500 EUR al mes:

  • España: 1.381 EUR
  • Eslovenia: 1.278 EUR
  • Lituania: 1.153 EUR
  • Polonia: 1.139 EUR
  • Chipre: 1.088 EUR
  • Portugal: 1.073 EUR
  • Croacia: 1.050 EUR
  • Grecia: 1.027 EUR

Países con salario mínimo inferior a 1.000 EUR al mes:

  • Malta: 994 EUR
  • Chequia: 924 EUR
  • Eslovaquia: 915 EUR
  • Estonia: 886 EUR
  • Hungría: 838 EUR
  • Rumanía: 795 EUR
  • Letonia: 780 EUR
  • Bulgaria: 620 EUR

¿Cuáles son las opciones y requisitos para trabajar legalmente en Europa?

Si eres ciudadano colombiano, ten en cuenta que aunque no necesitas visa para ingresar al espacio Schengen por estadías de turismo de hasta 90 días, sí es indispensable tramitar un visado de trabajo si deseas laborar legalmente.

Cada nación establece sus propias condiciones y normativas laborales. Entre las alternativas de visado contempladas se encuentran:

  1. Contrato laboral desde el país de origen: Si logras que una empresa europea te contrate previamente, la compañía está obligada a tramitar una autorización inicial de residencia y trabajo.
  2. Visados de un año: Existen categorías de visa que permiten al ciudadano extranjero laborar hasta por doce meses y costear su estancia durante el viaje.
  3. Visa de estudiante con permiso de trabajo: Muy utilizada por quienes realizan estudios de idiomas o educación superior en instituciones extranjeras activas.

Puedes leer: Embajada del Japón abre vacante en Colombia para bachilleres; estos son los requisitos

¿Cómo se compara el salario mínimo en Europa frente a Colombia?

Para dimensionar estas cifras, en Colombia el salario mínimo se ubica en $1.750.905 COP, sumado a un auxilio de transporte o conectividad de $249.095 COP, bajo una jornada ordinaria de 42 horas semanales.

Además, el trabajo en domingos y festivos otorga derecho a compensatorio y a un recargo dominical del 90% por hora, el cual se incrementará al 100% en julio de 2027.

Al comparar ambos escenarios, los ingresos en el continente europeo pueden representar hasta cinco veces el sueldo básico colombiano.

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