Prometido de Aida Victoria Merlano arremete contra Yina Calderón: "Payasa oportunista"

El streamer, David Darville, conocido en el mundo del entretenimiento como Escro, defendió a su prometida, Aida Victoria Merlano, de las contundentes acusaciones que realizó la influenciadora Yina Calderón, por medio de sus redes sociales.

Yina Calderón insinuó en medio de una transmisión de TikTok que la barranquillera Victoria se habría ido del país con el fin de evadir a la justicia colombiana. Esta insinuación encendió las redes sociales, generando tensión entre ambas.

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Según la influenciadora, la salida de Victoria responde a una estrategia para no enfrentar la posible sentencia de 13 años y 8 meses, por ser cómplice en la fuga de su madre Aida Merlano en octubre del 2019.



David, el prometido de la barranquillera, no se quedó callado ante los ataques de la empresaria de fajas, pronunciándose al respecto. El originario de las Bahamas utilizó sus redes sociales para arremeter contra la misma, asegurando que la empresaria es la informante de Juan David Tejada, ex de Victoria.

La acusa de ser la portavoz de 'El Agropecuario' en el video utiliza las siguientes palabras: "Él te habla entre sábanas y tú cuentas el chisme a Colombia", le reclama con enorme furia.

En el video, el creador de contenido se muestra visiblemente molesto e indica que Calderón estaría utilizando la delicada situación familiar de su prometida para conseguir visualizaciones en sus redes sociales.

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Además, afirmó que ella habría filtrado capturas de una llamada privada con el propósito de generar ingresos. “Filtras las fotos... ¿Para qué? Para generar vistas”, dijo el creador de contenido.

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El streamer también señaló que Calderón habría compartido las imágenes en su propia página de chismes y cuestionó su actitud frente a la situación: “Sales a hablar del mismo circo que ayudaste a crear, y ahora lo niegas. Payasa oportunista es tu nombre”.

¿Por qué el prometido de Aida arremete contra Yina Calderón?

Escro, prometido de Aida Victoria, cuestionó a la empresaria de fajas y aseguró que sus palabras responden a una falta de afecto. “Cuando se apaga el celular, se acaba el live y te miras al espejo, tú también quieres sentir amor”.

También criticó el contenido de Calderón y afirmó: “No confundas vistas con admiración”. Además, comparó sus transmisiones con un circo y señaló que la atención del público no representa respeto.

El enfrentamiento surgió tras las declaraciones de Victoria sobre los $40 millones que Juan David Tejada le habría pedido para autorizar la salida del país de Emiliano. Tejada niega la acusación.

¿Qué relación tiene el caso legal de Aida Victoria Merlano en esta polémica?

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En medio de los señalamientos, la empresaria de fajas afirmó que Aida Victoria Merlano “necesitaba salir del país para casarse y no tener el mismo destino de su señora madre”. Escro rechazó esta afirmación y cuestionó la falta de empatía de Calderón como mujer en esta polémica.

El streamer también cuestionó que Calderón se pusiera en contra de una madre que busca proteger a su hijo: “Siendo mujer, escogiste el lado de quienes quieren aprovecharse de un niño, en vez del lado de una mamá que quiere protegerlo. ¿Qué clase de mujer hace eso?”, expresó.

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La polémica viene de atrás, cuando Calderón se refirió a la relación de los influencers y cuestionó el aspecto físico de Escro: “Aida tiene plata y qué necesidad de meterse con semejante man tan feo”. Aida respondió en un en vivo: “Tú no eres feo y la gente que diga que eres feo, quiere contigo”.