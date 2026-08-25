Prometido de Aida Victoria rompe el silencio y lanza fuerte mensaje a ‘El Agropecuario’

El streamer David Darville, conocido en plataformas digitales como “Escro” y prometido de la influenciadora Aída Victoria Merlano, encendió la polémica en redes sociales tras enviar un contundente mensaje a Juan David Tejada, expareja de la barranquillera y conocido como “El Agropecuario”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido panameño cuestionó directamente a Tejada por su comportamiento frente a Merlano y su hijo Emiliano.

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“¿Usted realmente cree que después de aprovecharse de su hijo para ganar plata o aprovecharse de la mujer mía para sacar plata yo te voy a dar el placer para utilizar mi nombre a ganar plata? Estás muy equivocado. Lo que vos sos es un aprovechado, quieres que ellos te mantengan, que las mujeres te mantengan y ahora parece que quieres que yo te mantenga”, declaró Escro en una serie de videos publicados en sus historias de Instagram.



El prometido de la barranquillera continuó con su pronunciamiento y lanzó fuertes calificativos contra Tejada: “O quiere que yo lo lleve de vacaciones y le dé un anillo, payaso. Me daría tanto placer partir tu cara, princesa, pero no te voy a dar el gusto”.

Asimismo, Escro hizo referencia a una suma de dinero que, según afirmó, Aída Victoria le habría entregado a Tejada. En ese sentido, manifestó. “Disfruta los 40 palos también porque es la última vez que nosotros le vamos a enviar algo a usted, ¿me entiende?”.

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¿Cuál es la disputa entre Aída Victoria y Juan David Tejada?

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El enfrentamiento entre Escro y Juan David Tejada se originó en medio de una disputa previa entre Aída Victoria Merlano y su expareja por un permiso para que Emiliano, el hijo que tienen en común, pudiera salir del país.

La controversia se hizo pública cuando Tejada compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que expuso su versión sobre la situación del menor y el viaje que realizó junto a su madre.

Según la versión de “El Agropecuario”, Emiliano debía regresar a Colombia el pasado 3 de agosto. Sin embargo, afirmó que el menor no retornó en la fecha acordada y que, durante ese período, no recibió información precisa sobre su paradero.

Ante estas declaraciones, Aída Victoria Merlano respondió a través de sus plataformas digitales y rechazó las acusaciones de su expareja.

La creadora de contenido aseguró que, para obtener el permiso firmado por Tejada que le permitiera viajar con su hijo fuera de Colombia, tuvo que entregarle 40 millones de pesos. “Tuve que darle 40 millones de pesos para obtener el permiso”, afirmó.

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Aida Victoria Merlano expone a 'El Agropecuario' imagen de referenciaFotomontaje realizado por La Kalle; @aidavictoriam @elreydelosagropecuarios_

De igual manera, Aida Victoria denunció públicamente que Juan David Tejada habría enviado funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a su residencia después de que ella permaneciera un mes fuera del país.

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El intercambio de acusaciones y el reciente pronunciamiento de Escro generaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos expresaron su respaldo a Merlano, otros recordaron las controversias públicas que la influenciadora ha protagonizado con su expareja.