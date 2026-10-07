Se conocen las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal

Siguen apareciendo detalles sobre el estado de salud de Christa Pike, la mujer de 50 años que sobrevivió a dos dosis de inyección letal durante un intento fallido de ejecución en Tennessee. En esta ocasión, su equipo legal habría revelado las primeras palabras que pronunció después de recuperar el conocimiento en el hospital.

“¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?” fueron las primeras palabras pronunciadas por Christa Pike al despertar en el centro hospitalario según informó Randy Spivey, luego de sobrevivir a la administración de dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento de ejecución.

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La reclusa, condenada a la pena de muerte, permanece bajo atención médica especializada mientras enfrenta un complejo proceso de recuperación.



De acuerdo con declaraciones entregadas a CNN por Randy Spivey, abogado de la Oficina de Defensa de Post-Condena de Tennessee, Pike recobró el conocimiento durante la mañana del martes.



¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

El despertar de Christa Pike tomó por sorpresa incluso a su propio equipo legal. Sus abogados habían señalado previamente que la mujer presentaba un cuadro de extrema gravedad y habían contemplado la posibilidad de retirar el soporte vital.

Sin embargo, la paciente respondió favorablemente a la asistencia respiratoria y comenzó a hablar. Según explicó el anestesiólogo Joel Zivot, asesor médico de la defensa, Pike reconoce su identidad y recuerda haber permanecido intubada en la unidad de cuidados intensivos. No obstante, no tiene recuerdos sobre el momento en que se llevó a cabo el procedimiento de ejecución.

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Asimismo, cuando fue consultada sobre la fecha actual, la reclusa manifestó creer que todavía transcurría el mes de septiembre. A esto se suma que, según sus abogados, Pike presenta neumonía, un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos y dificultades para mover las extremidades.

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Imagen de Christa Pike, quien protagonizó una inesperada reacción tras sobrevivir a una doble inyección letal. Foto: pantallazo tomado de redes sociales

Sus manos y brazos también presentan una severa hinchazón, descrita por su equipo como extraordinaria, además de serias dificultades para deglutir que le impiden ingerir alimentos con normalidad.

Ante esta situación, el abogado Luke Ihnen solicitó durante una audiencia judicial que se retiraran las esposas de una de las manos de Christa Pike.

¿Por qué fue condenada a muerte Christa Pike?

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Christa Pike fue sentenciada a la pena de muerte por la muerte de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrida en 1995. De acuerdo con los antecedentes del caso, Pike estuvo acompañada por su pareja de ese entonces y una tercera persona durante los hechos.

Según los reportes sobre el caso, el crimen estuvo relacionado con un conflicto de carácter sentimental entre las involucradas.

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El procedimiento de ejecución se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre. Durante este, a Pike le fueron administradas dos dosis de pentobarbital, pero el procedimiento no produjo el resultado esperado y la mujer fue trasladada posteriormente a un hospital, donde permaneció bajo asistencia respiratoria.

Por otro lado, la jueza I'Ashea Myles ordenó a las autoridades del estado de Tennessee conservar todas las pruebas y elementos relacionados con la ejecución fallida. Además, el gobernador ordenó suspender las ejecuciones programadas para lo que resta de 2026 mientras se revisa lo ocurrido.

Christa Pike sobrevivió a la inyección letal, dejando interrogantes sobre lo ocurrido durante el procedimiento. /Foto: USA Today

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La medida contempla la preservación de registros oficiales, comunicaciones internas, materiales médicos, fotografías y grabaciones audiovisuales.

Actualmente, no existe una nueva orden de ejecución activa contra Pike. Sin embargo, la fiscalía estatal señaló que corresponderá a la Corte Suprema de Tennessee determinar si en el futuro se emite una nueva orden.