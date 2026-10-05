Los agresivos síntomas de la peste pulmonar que mantienen en cuarentena a cientos en Siberia

Los síntomas de la peste pulmonar se manifiestan como una neumonía grave de evolución rápida que incluye fiebre alta, escalofríos, tos con esputo sanguinolento y dificultad respiratoria extrema. La reciente alerta internacional y la subsecuente cuarentena en al menos cuatro hospitales de Irkutsk, Siberia, se originaron tras el lamentable fallecimiento de una técnica de laboratorio de 28 años. Debido al alto riesgo de contagio interpersonal por gotículas aéreas, las autoridades mantienen bajo estricta observación médica a cerca de 200 contactos cercanos.

El caso ha despertado el interés de agencias globales debido a que el cuadro clínico parece haberse desencadenado tras un accidente laboral con material biológico. A continuación, te explicamos cómo se comporta esta enfermedad y qué medidas médicas se están implementando.

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Principales manifestaciones y evolución de la enfermedad

El desarrollo de esta condición se caracteriza por ser extremadamente agresivo y presentar un periodo de incubación que puede ser tan corto como de 24 horas. La sintomatología inicial es consistente con un deterioro pulmonar acelerado que afecta ambos pulmones.



Los signos clínicos más comunes descritos por los especialistas médicos incluyen:



Fiebre de inicio súbito acompañada de escalofríos generalizados.

Debilidad extrema y dolores intensos en el pecho.

Tos persistente que progresa de forma rápida hacia la expulsión de flemas con sangre (esputo hemoptoico).

(esputo hemoptoico). Insuficiencia respiratoria aguda y signos de shock endotóxico en etapas avanzadas.

Diagnóstico diferencial: Tres posibilidades ante síntomas respiratorios graves

Dado que las autoridades sanitarias locales evalúan el incidente bajo el término técnico de "neumonía de etiología no establecida", los profesionales de la salud consideran al menos tres posibilidades diagnósticas ante este tipo de emergencias biológicas:



Peste pulmonar (infección por Yersinia pestis): La sospecha principal debido al entorno de investigación donde trabajaba la paciente fallecida. Neumonía bacteriana severa adquirida en la comunidad: Infecciones fulminantes causadas por patógenos comunes como Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus resistente. Antrax respiratorio o Tularemia: Otras enfermedades bacterianas de origen zoonótico que comparten características con un colapso respiratorio agudo.

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¿Puede llegar la peste pulmonar a Colombia? El riesgo real según los expertos

A pesar de la alarma internacional, el riesgo de que la peste pulmonar llegue a Colombia u otros países de América Latina es extremadamente bajo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que el incidente en Siberia se encuentra focalizado y bajo una estricta red de contención local. Al tratarse de un presunto accidente en un laboratorio cerrado y no de una epidemia comunitaria descontrolada, las posibilidades de una propagación global son mínimas.

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud (INS) mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica en los aeropuertos del país frente a cualquier alerta sanitaria internacional. Debido a que la bacteria requiere un contacto directo y estrecho a través de gotículas respiratorias para contagiarse de persona a persona, y considerando que los cerca de 200 contactos en Rusia ya están aislados, no existe un escenario de amenaza real para el territorio colombiano.

